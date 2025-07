Svolta nel mercato del Milan: si è presentato, a sorpresa, al ritiro

In casa rossonera c’è grande trepidazione per quello che potrebbe essere un grande colpo di mercato. Le ultime

Sono giorni di enorme trepidazione per il Milan, che con il lavoro di Tare e soci sta provando a preparare al meglio la prossima stagione sotto la nuova guida tecnica di Massimiliano Allegri.

Il club intanto sta facendo il suo iniziando ad ufficializzare i primi colpi importanti. Nelle scorse ore è stata la volta di Luka Modric, che dopo l’ultimo ballo col Real Madrid al Mondiale per Club ha quindi sposato la causa dei rossoneri che però non si fermano qui. In mediana era già arrivato Samuele Ricci dal Torino, ma il Milan ha tutte le intenzione di continuare il restyling con un altro colpo su cui si lavora da settimane.

Il mirino è sempre su Ardon Jashari, 22enne centrocampista del Club Brugge in merito al quale Tare sta lavorando ormai da tempo senza essere ancora riuscito ad arrivare a dama viste le richieste della società belga.

Intanto la telenovela si arricchisce di un nuovo capitolo con gli ultimi movimenti dello stesso calciatore svizzero che ha preso una decisione importante.

Calciomercato Milan, Jashari si è presentato al centro sportivo del Brugge

Come evidenziato da ‘HLN.be’ Jashari si è presentato al Belfius Basecamp (il centro sportivo del Brugge) questa mattina.

Inizialmente società e calciatore avevano concordato di saltare il ritiro in Inghilterra viste le circostanze. Ora però il 22enne si è presentato al centro sportivo della società e il programma è chiaro.

Jashari si allenerà inizialmente individualmente. In seguito si unirà al gruppo. La Supercoppa di domenica contro i campioni in carica dell’Union è però una tappa troppo vicina e dunque potrebbe essere pronto per l’inizio della stagione regolare il 27 luglio contro il Racing Genk.

In questo quadro si inserisce la trattativa col Milan, che come evidenziato dalla stessa fonte, per ora resta ancora invariata.