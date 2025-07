Milan: niente Jashari, Tare anticipa la Juve

I rossoneri proseguono la ricerca di un centrocampista. Il belga sembra essere ormai impossibile da raggiungere e quindi si valutano le alternative

La strada per Jashari è sempre più complicata. Il centrocampista nella giornata di ieri, lunedì 14 luglio, si è presentato in ritiro con il Club Brugge e questo sembra allontanarlo in maniera definitiva dal vestire rossonero. Tare puntava sulla volontà del giocatore di fare un braccio di ferro con la squadra di appartenenza. Per questo motivo ora il direttore sportivo del club meneghino sarà costretto anche a guardarsi intorno per cercare una alternativa.

E attenzione ad un profilo che sta attirando l’attenzione di molti club nelle ultime ore. La Juventus è una delle prime ad aver sondato il terreno per questa operazione di calciomercato. I bianconeri sono ancora nella fase di valutazione e quindi c’è la possibilità per altri club per inserirsi. La squadra proprietaria del cartellino ha stabilito il prezzo e quindi vedremo nelle prossime settimane chi la spunterà.

Calciomercato Milan: nome nuovo per il centrocampo, le cifre

Il Milan lavora per rinforzare la rosa e prosegue la ricerca di un centrocampista. Il no del Brugge per Jashari ha complicato un po’ la strategia di Tare, che ora si vede costretto a dover trovare una soluzione differente. I tempi devono essere obbligatoriamente brevi perché fra un mese si va in campo e Allegri lo spera di fare con la rosa al completo.

Secondo le informazioni di Team Talk, alcuni club italiani, oltre alla Juventus, hanno messo gli occhi su André dei Wolves. Il centrocampista lascerà il club inglese in questo calciomercato e i bianconeri conservano un piccolo vantaggio. Attenzione, comunque, al Milan che potrebbe sbaragliare la concorrenza. La valutazione del mediano è molto simile all’offerta presentata per Jashari e quindi si tratta di una pista da seguire con attenzione.

I 35 milioni di euro offerti per Jashari il Milan li potrebbe dirottare per André nei prossimi giorni. Una operazione di calciomercato che consentirebbe ad Allegri di avere un centrocampista di livello a disposizione e anche di beffare la Juventus, una delle dirette concorrenti per la lotta Scudetto.

Mercato Milan: idea André per il centrocampo?

Al momento l’ipotesi André è una suggestione. Il Milan proverà a fare di tutto per chiudere l’operazione Jashari, ma non forzerà troppo la mano. In caso di un no, virerà su un altro profilo.

E il nome di André potrebbe balzare in pole position nella lista di Tare. Un possibile testa a testa fra Milan e Juve che sembra essere destinato ad animare le prossime settimane di calciomercato.