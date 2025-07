Inter, nuovo affare dal Bayern: arriva il centrocampista

Tutto può cambiare nei prossimi giorni in casa Inter per l’occasione dal Bayern Monaco. Nuovo intreccio a centrocampo per sognare in grande: l’affare a sorpresa

La dirigenza nerazzurra continua a lavorare senza sosta in vista della prossima stagione. Spunta un nuovo intreccio di calciomercato in casa Inter per una nuova occasione di mercato dal Bayern Monaco. Ecco il momento decisivo per mettere a segno un nuovo affare a centrocampo in attesa di conoscere anche le cessioni eccellenti del presidente Beppe Marotta. Saranno ore frenetiche per delineare la rosa del futuro per i nerazzurri: scopriamo gli ultimi dettagli decisivi per la futura operazione a centrocampo. Ormai ci siamo per un nuovo affare dal club bavarese.

Calciomercato, nuovo intreccio dal Bayern: occasione a centrocampo

Come svelato dal portale di calciomercato, TransferFeed, il centrocampista portoghese del Bayern Monaco, João Palhinha, è pronto a vestire la maglia dell’Inter. La valutazione del club bavarese si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro. Arrivato nella scorsa estate dal Fulham per 51 milioni, non è riuscito ad entrare nelle rotazioni del Bayern: ora non vede l’ora di sposare un nuovo progetto interessante in Serie A.

Chivu ha chiesto nuovi rinforzi per ringiovanire la rosa a sua disposizione per competere su tutti i fronti come nella passata stagione. C’è tanta voglia di rivalsa dopo la pesante sconfitta in finale di Champions League senza dimenticare i risultati negativi al Mondiale per Club. I nerazzurri si ritroveranno soltanto a fine luglio per scrivere un nuovo capitolo con l’allenatore nerazzurro. Il presidente Marotta ha intenzione di puntellare sempre di più la rosa a disposizione di Chivu con innesti di qualità assoluta.

L’Inter cercherà di avere la meglio anticipando la folta concorrenza in casa nerazzurra. Ecco l’intreccio decisivo dal Bayern Monaco per ingaggiare subito il centrocampista portoghese: la novità dell’ultim’ora evidenziata pochi minuti fa. Una nuova occasione per sognare in grande per l’Inter che vorrebbe continuare ad allestire una rosa di prima fascia.