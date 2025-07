Materazzi: “Faccia a faccia con Calhanoglu. Leoni? L’Inter ha un vantaggio” | VIDEO CM.IT

“Spogliatoio nerazzurro? È normale che dopo 60 partite ci siano stress e tensione. I chiarimenti vanno fatti all’interno”

L’ex difensore dell’Inter e della Nazionale, Marco Materazzi, è stato ospite quest’oggi in Lega Calcio.

Dal campionato a Calhanoglu passando per Leoni e la ‘sua’ Inter, ecco le parole di Materazzi raccolte dall’inviato di Calciomercato.it Giorgio Musso.

CAMPIONATO – “L’Inter è sempre l’Inter, come tutti gli anni rimane la favorita. È quella che negli ultimi anni ha vinto lo Scudetto con il Napoli”.

SPOGLIATOIO INTER – “Da fuori dico che è un gruppo sano, è normale che dopo 60 partite ci siano stress e tensione. I chiarimenti vanno fatti all’interno dello spogliatoio e quando si parla torna poi tutto come prima. Anche perché non bisogna dimenticare i traguardi che hanno raggiunto insieme, quindi quelli ti danno anche la spinta per proseguire”.

SCELTA CHIVU – “È bellissimo che lui alleni l’Inter, visto anche il rapporto che ho con Cristian. È 20 anni che è all’Inter, sa cosa vuole dire essere interista. È bravo e preparato. Ha dimostrato tutto il suo valore a Parma e di poter allenare una squadra come l’Inter mlagrado sia giovane.

A Parma ha fatto risultati importanti e conquistato una salvezza che non era scontata. È la scelta migliore visto quello che offriva il mercato. È arrivata l’occasione, l’addio di Simone Inzaghi è stato un po’ un fulmine cielo sereno per l’Inter. In pochi si aspettavano l’uscita di Inzaghi”.

LEONI – “Leoni pronto per l’Inter? Te la faccio io la domanda: “Ma se Leoni lo vogliono l’Inter, il Milan e la Juve, secondo te è pronto? Secondo me sì. Il vantaggio dell’Inter è che ha avuto Chivu come allenatore, quindi sa cosa aspettarsi e lo conosce bene. De Winter? Penso che sia”.

MODRIC AL MILAN – “Lo vedo benissimo, anche al Mondiale ha fatto bene quando ha giocato. In ogni circostanza sa quello che deve fare con il pallone tra i piedi. Gente così fa sempre bene al calcio italiano”.

GATTUSO CT – “È stata una scelta dove si è preso la responsabilità Gigi Buffon. L’ha sponsorizzata lui, c’ha messo già la faccia davanti a tutti e quello è un gran segnale.

Come ha detto Gigi, se non dovessero arrivare i risultati, si assumerebbe tutta la responsabilità. Ha fatto in modo che Rino avesse anche un grandissimo sponsor. Mi auguro con tutto il cuore che si possa andare al Mondiale, altrimenti sarebbe una disfatta non andarci per la terza volta consecutiva”.

FUTURO CALHANOGLU – “Sono cose che gestiscono loro. È un giocatore molto importante per l’Inter e ripeto che le cose si discutono faccia a faccia. Mi auguro che resti perché è un campione. Penso assolutamente che ci si possa chiarire perché dobbiamo guardare a quello che si è fatto in questi anni, che è troppo importante per poterlo sperperare in questa maniera”.