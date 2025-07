Inter, non solo Leoni: blitz in Olanda, Juve anticipata

L’Inter è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per anticipare la folta concorrenza. Spunta un nuovo affare dall’Olanda per l’esperto difensore oltre al giovane Leoni

Tutto sarà deciso nei prossimi giorni, ma il club nerazzurro vorrebbe subito chiudere per il nuovo affare in difesa. Pochi minuti fa è arrivata la svolta per il colpo per Chivu: un nuovo elemento di qualità ed esperienza per allestire una rosa sempre più competitiva per il futuro. L’ultima parola spetterà al presidente Beppe Marotta che potrebbe dire addio a Francesco Acerbi che resta in lista di sbarco: ecco la svolta dell’affare.

Saranno ore calde in casa nerazzurra per allestire una rosa di prima fascia con l’obiettivo di ringiovanire il reparto difensivo dell’Inter. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per chiudere subito per il nuovo affare in difesa: nuovo blitz in Olanda per strappare subito il sì all’esperto difensore. I nerazzurri torneranno ad allenarsi nei prossimi giorni dopo qualche giorno di vacanza: le fatiche del Mondiale per Club si sono fatte sentire. L’Inter continua a seguire il classe 2006 del Parma, Giovanni Leoni, che potrebbe subito firmare per una big italiana: spunta il nuovo profilo interessante in difesa.

Calciomercato Inter, nuovo affare dall’Olanda: il sì di Chivu

Scopriamo subito i prossimi dettagli per una nuova svolta in Serie A. Ecco l’occasione da cogliere al volo in vista della prossima stagione per continuare il percorso di crescita. Ormai il tempo stringe per una nuova soluzione immediata: l’affare dall’Olanda.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il difensore slovacco del Feyenoord, David Hancko, è finito nel mirino dell’Inter. Accostato a lungo alla Juventus, spunta così il nuovo blitz in Olanda per puntellare la retroguardia di Cristian Chivu. Non solo il giovane Giovanni Leone per puntare in alto, ma si continua a sognare in grande in casa nerazzurra.

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha intenzione di riportare in alto la squadra guidata da Chivu. C’è stato un cambio repentino a partire dalla guida tecnica: l’obiettivo resta quello di competere fino alla fine tra Scudetto e Champions League. Non sarà facile replicare il percorso degli ultimi anni, ma l’Inter ha l’obbligo di riprovarci ad ogni stagione.

Tutto sarà deciso nei prossimi giorni per una nuova soluzione immediata per il futuro: ecco l’occasione da cogliere al volo per la prossima stagione in casa nerazzura. Classe 1997, Hancko è proprio nel pieno della carriera: ora può firmare subito con una big italiana, ma occhio sempre alla Juventus sempre molto attiva sul difensore slovacco del Feyenoord.