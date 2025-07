Guler sblocca Diaz, via libera al ritorno in Serie A

Gli spagnoli stanno cambiando molto con l’arrivo di Xabi Alonso e il futuro dell’ex Milan ritorna ad essere in forte bilico: ecco i dettagli

L’avventura di Brahim Diaz al Real Madrid potrebbe essere agli sgoccioli. Secondo le informazioni di AS, il marocchino sarebbe stato scalzato nelle gerarchie da Arda Guler ed ora una sua conferma alla corte di Xabi Alonso è davvero molto complicata. L’ex Milan vorrebbe giocarsi le sue carte con i Blancos, ma sicuramente il fatto di non avere tanto spazio rende il tutto molto più complicato e un suo trasferimento durante il calciomercato estivo è da tenere in considerazione.

Una situazione che potrebbe portare un club di Serie A a sondare il terreno per Diaz. Una operazione di calciomercato non semplice da chiudere visto che il marocchino ha voglia di giocarsi le sue carte con il Real Madrid. Naturalmente la strada è lunga e ci possono essere dei cambi di strategia. E una sua partenza nella seconda parte della sessione è da tenere in considerazione.

Calciomercato: Brahim Diaz in Serie A, con chi firma

Il futuro di Brahim Diaz potrebbe essere in Serie A. Il Real Madrid non sembra essere intenzionato a puntare sul marocchino e per questo motivo l’ipotesi di un ritorno nel nostro campionato è da considerare. Per adesso l’ex Milan vorrebbe giocarsi le sue carte con i Blancos, ma davanti al poco spazio a disposizione potrebbe cambiare idea e magari aprire nella parte finale della sessione ad un trasferimento.

E l’Inter potrebbe ritornare a fare un pensiero a Brahim Diaz. Il calciatore marocchino era già stato sondato senza particolare fortuna, ma ora la situazione sembra essere diversa. Il Real Madrid non punta su di lui e potrebbe ragionare anche sul trasferimento in prestito nel prossimo calciomercato. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nel corso dell’estate. Di certo è una pista da tenere in considerazione.

Dalla Spagna confermano come Guler ha ormai scavalcato nelle gerarchie di Xabi Alonso Brahim Diaz e per il marocchino sembra esserci davvero poco spazio. Per questo motivo l’Inter potrebbe farci un pensiero nel corso di questa sessione di calciomercato. Per adesso si tratta di una ipotesi e vedremo come si svilupperà la situazione nel corso dell’estate. Ma è una possibilità da seguire visto che i nerazzurri sono alla ricerca di rinforzi.