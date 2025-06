Calciomercato, Brahim Diaz torna in Serie A: lo manda Alonso

Brahim Diaz ha intenzione di lasciare anche il Real Madrid: l’ultima parola spetterà a Xabi Alonso. Ecco la mossa a sorpresa per il futuro in Serie A

Un momento decisivo per continuare ad essere protagonista nel calcio che conta. Il talentuoso trequartista spagnolo dovrà prendere la miglior decisione per il futuro: il Real Madrid potrebbe già salutarlo in estate, ma dipenderà dalla decisione dell’allenatore Alonso. Saranno giorni intensi per puntare in alto con un nuovo affare suggestivo in Serie A: ecco i dettagli della futura operazione.

Nelle ultime stagioni ha vissuto momenti tra alti e bassi con la maglia del Real Madrid, ma ora l’attaccante spagnolo ha bisogno di cambiare aria. Brahim Diaz potrebbe subito fare le valigie in vista della prossima stagione: come svelato da DefensaCentrale il suo obiettivo è quello di tornare a splendere di luce propria.

Calciomercato, svolta per Brahim Diaz: l’affare in Italia

Novità importanti per continuare a sognare in grande. Dopo l’esperienza in prestito al Milan, è tornato a casa per continuare a vincere con il Real Madrid. Spunta un nuovo affare in Serie A per il ritorno del talentuoso giocatore spagnolo: ecco la verità.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes, Brahim Diaz sarebbe fuori dai piani di Xabi Alonso per il futuro del Real Madrid. Una mossa a sorpresa per il fantasista che conosce già molto bene il campionato italiano dopo l’avventura al Milan. Anche l’Arsenal è sulle sue tracce, ma potrebbe così sbarcara nuovamente in Serie A.

Un momento decisivo per continuare a sognare in grande dopo gli anni non troppo entusiasmanti con la maglia del Real. Brahim Diaz è voglioso di giocare titolare: le big italiane sono sempre alla ricerca di giocatore talentuosi pronti a fare la differenza. Un possibile nuovo intreccio di calciomercato in vista della prossima stagione: ecco la mossa a sorpresa in Serie A.

Tante big d’Europa sono sulle sue tracce per ingaggiare subito l’ex rossonero: Juventus ed Inter sono alla ricerca di valide alternative in attacco per vivere una nuova stagione da protagoniste. Diaz è pronto a sognare in grande per giocare con continuità in vista della prossima stagione: ecco la mossa a sorpresa che arriverà dalla decisione finale di Xabi Alonso. Un ritorno al futuro per lo spagnolo: le valigie sono già pronte per una nuova destinazione.