Rottura definitiva e addio: la Juve sgambetta il Real Madrid

Sia sul fronte entrate che su quello legato alle uscite, sono giorni molto intensi per i bianconeri: le ultime dalla Catalogna

A pochi giorni dall’inizio ufficiale della sua avventura al Mondiale per Club, la Juventus si interroga sul da farsi. Allo stato attuale della situazione non sono pochi i dubbi che stanno calamitando l’attenzione mediatica in casa bianconera. La ricerca del nuovo DS e le indiscrezioni riguardanti i nuovi possibili affari ancora in essere ne sono una testimonianza più che tangibile.

Rispetto ad altre big, però, la ‘Vecchia Signora’ appare ancora piuttosto frenata. In un effetto domino pronto a partire da un momento all’altro, la Juventus spera infatti di ricavare dalle cessioni quel tesoretto che le garantirebbe spazi di manovra interessanti nel medio-lungo periodo. In attacco, dove il profilo di Dusan Vlahovic continua ad essere quello più caldo in ottica cessione, ma non solo.

Benché il vero e proprio tormentone legato al suo futuro si sia sostanzialmente ‘sgonfiato’ con il passare dei mesi, la situazione riguardante Andrea Cambiaso rappresenta il classico tam tam mediatico al quale prestare particolare attenzione qualora arrivassero proposte di un certo tipo.

Calciomercato Juventus, fari puntati sull’erede di Cambiaso: le ultime dalla Spagna

Vanno ricondotte proprio in quest’alveo le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna. Secondo quanto riferito da El Nacional, infatti, ci sarebbe anche la Juventus sulle tracce di Grimaldo, forte esterno di piede mancino di proprietà del Bayer Leverkusen, autore di un’altra stagione molto convincente tra le file delle Aspirine.

Rispetto a quanto lasciato trapelare fino a qualche mese fa, però, l’idillio tra il club tedesco e il jolly iberico sarebbe già finito al punto che l’esterno avrebbe cominciato a guardarsi intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro. Stando così le cose, l’opzione più probabile per il futuro di Grimaldo sarebbe il Real Madrid che, su input di Xabi Alonso, ha già cominciato a sondare il terreno.

Tuttavia, non è escluso che la candidatura della Juventus riesca a prendere piede: la fonte in questione cita proprio i bianconeri come eventuale destinazione per il futuro di Grimaldo. La ‘Vecchia Signora’ – ovviamente – potrebbe fare un tentativo per Grimaldo solo dopo aver intavolato la cessione di Cambiaso per il quale le sirene della Premier si sono comunque sopite. In un mosaico ancora tutto da costruire, infine, appare piuttosto staccato il Barcellona che ha deciso di orientare le sue priorità verso altri obiettivi, almeno fino a questo momento. Da menzionare poi la ‘solita’ Premier League, sia pur in una posizione più defilata rispetto alla candidatura del Real Madrid.