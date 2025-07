Milan: intreccio con l’Arsenal, si sblocca il centrale

I rossoneri potrebbero ragionare sulla possibilità di andare a prendere un difensore in questo calciomercato: possibile intrigo con i Gunners

Un 14 luglio storico per il Milan. Luka Modric è sbarcato per la prima volta in sede da calciatore rossonero e il croato è il primo grande colpo della nuova era targata Allegri-Tare. Ma il lavoro del direttore sportivo non è assolutamente finito qui. La rosa deve essere completata e si lavorerà in modo intenso per raggiungere gli obiettivi prefissati. Le priorità ad oggi risultano essere i terzini, un centrocampista e un attaccante.

Ma non si esclude che durante il calciomercato Allegri possa accogliere anche un nuovo centrale. Al momento la batteria dei difensori è completa considerato che Thiaw ha rifiutato ogni destinazione. Ma nel corso delle prossime settimane la sua cessione potrebbe ritornare all’ordine del giorno e in quel caso i rossoneri possono andare prendere un nuovo giocatore per coprire il buco lasciato dal tedesco.

Calciomercato: intrigo con l’Arsenal, nuovo rinforzo per Allegri

Al momento il difensore centrale non è assolutamente una priorità per il Milan. Allegri si prenderà del tempo per valutare con attenzione i giocatori presenti in questo momento in rosa. Gabbia e Tomori sono certi di restare. Pavlovic e Thiaw sono quelli più in dubbio e la decisione definitiva sarà presa direttamente dal tecnico toscano nel corso delle prossime settimane.

Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità di uno scambio fra Thiaw e Scalvini, ma il tedesco spinge per tornare in patria durante questo calciomercato. Quindi in caso di partenza del centrale, il Milan potrebbe andare a fare un tentativo per Kiwior. Il polacco, infatti, è destinato a lasciare l’Arsenal dopo l’arrivo di Mosquera. Per questo motivo resta una pista da seguire con attenzione nel corso della seconda parte della sessione.

Per adesso le priorità del Milan sono completamente differenti. Ma il nome di Kiwior resta sulla lista di Tare in questo calciomercato e vedremo se la pista riaprirà nelle prossime settimane della sessione estiva. Il polacco non rientra assolutamente nei piani dell’Arsenal e un ritorno in Serie A è possibile.

Mercato: Juventus e Milan su Kiwior

Il Milan è interessato a Kiwior per rinforzare la rosa in questo calciomercato e nelle prossime settimane ci potrebbe essere un testa a testa con la Juventus per il polacco.

Di certo l’arrivo di Mosquera all’Arsenal apre alla partenza di Kiwior nel corso del calciomercato estivo. Il Milan ci pensa, ma il suo arrivo dipende esclusivamente dalle uscite.