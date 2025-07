Milan, l’attesa è finita: Modric a Milano, c’è una novità | VIDEO CM.IT

Il giorno tanto atteso è arrivato. Luka Modric si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan

Il calciatore, come documentano le immagini di Calciomercato.it, è appena sbarcato a Malpensa: “Sono molto felice di essere qui. Mi aspettano grandi sfide. Avrò tempo di parlare di tutto il resto“.

Ora l’esperto centrocampista croato si recherà alla clinica ‘La Madonnina’ per sottoporsi alle visite mediche di rito, prima di ottenere l’idoneità sportiva al centro Ambrosiano, dove lo attende anche il primo bagno di folla. La lunga giornata dell’ormai ex Real Madrid si concluderà a Casa Milan: nella sede del club rossonero lo aspetta la dirigenza per la firma sul contratto.

Per Luka Modric è pronto un accordo annuale a circa quattro milioni di euro netti a stagione. Le parti si sono promesse di parlare più avanti di un’eventuale permanenza per un altro anno.

Milan, attesa per Jashari: così i rossoneri completano il centrocampo

Igli Tare non si fermerà chiaramente a Luka Modric. A centrocampo è atteso almeno un altro colpo e il nome cerchiato in rosso è quello di Jashari.

Il calciatore svizzero continua ad essere il prescelto: la trattativa con il Club Brugge è in standby, ma l’entourage del giovane calciatore resta fiducioso. Il Milan crede di aver fatto il massimo, mettendo sul piatto una proposta da 32,5 milioni di euro più bonus. Il banco non è dunque saltato e si attendono sviluppi a breve. Solo dopo si valuteranno le alternative: Jashari è una priorità di Tare e Allegri.

Per quanto riguarda il centrocampo, si aspettano offerte per Yunus Musah, destinato a fare le valigie. Non rientra nei piani Yacine Adli, che si allenerà con il Milan Futuro. Addio certo, poi, anche per Ismael Bennacer, che può volare in Arabia Saudita.