Caos Jashari: l’Inter prova lo scippo al Milan, ecco tutta la verità

Ecco cosa è successo con la dirigenza del club belga a Milano: tutto la verità sul giovane centrocampista svizzero che piace a Tare

Quella di ieri stata una giornata davvero caotica sull’asse Milano-Brugge. Una giornata che si era aperta con le dichiarazioni del direttore sportivo Devy Rigaux e del direttore generale Bob Madou, con le quali dicevano no alla proposta del Milan per l’acquisto di Jashari.

Nel primo pomeriggio, poi, l’arrivo a Milano dei due dirigenti per incontrare l’Inter, con la quale si è ovviamente discusso di Aleksandar Stankovic: il centrocampista classe 2005 è visto come il sostituto ideale dello svizzero, ma la fumata bianca non è arrivata.

Dopo il summit, Rigaux e Madou sono stati intercettati dai giornalisti, ma sul futuro di Jashari bocche totalmente cucite, così come per il giocatore nerazzurro. Non è dato sapere se i due dirigenti siano già tornati in Belgio, ma un incontro con il Milan non era certo in programma. La dirigenza rossonera, nel pomeriggio, ha infatti fatto filtrare di non essere a conoscenza dell’arrivo a Milano dei rappresentanti del Club Brugge.

Milan, spunta l’Inter per Jashari? Ecco la situazione

La trattativa relativa a Jashari tra il Milan e il club belga non ha dunque avuto altri aggiornamenti. Al momento, come raccontato, il Diavolo non è intenzionato a rilanciare, forte del sì del calciatore, che vuole a tutti i costi vestire la maglia rossonera.

In serata, però, dal Belgio sono arrivati clamorosi aggiornamenti legati a Jashari: secondo Sacha Tavolieri, durante l’incontro con il Club Brugge, l’Inter avrebbe proposto 30 milioni di euro più il cartellino di Stankovic per l’acquisto del centrocampista. Una notizia, questa, che al momento non trova conferme dal mondo nerazzurro.

Risulta però complicato pensare a una proposta del genere da parte dell’Inter: a centrocampo i nerazzurri sono infatti al completo, soprattutto adesso che Hakan Calhanoglu è più vicino alla permanenza. Va detto, comunque, che in passato Jashari è stato proposto ai nerazzurri dagli agenti. Oggi, però, il giovane centrocampista ha in mente solamente il Milan, ma dall’entourage del giocatore si inizia a temere che la trattativa con il Milan possa saltare.

Il giornalista Tavolieri ha infine aggiunto che, dopo il no di Jashari, i nerazzurri avrebbero chiesto Joel Ordonez, mettendo sul piatto 22 milioni di euro oltre al cartellino di Stankovic.