Juventus, Chabot e non solo: doppio innesto dallo Stoccarda

La Juventus sta lavorando a rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Igor Tudor. Un nuovo forte per la difesa è quello di Chabot dello Stoccarda e dai tedeschi può arrivare anche un altro innesto davvero di primo piano. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Sono diversi i profili a cui sta lavorando con vivo interesse la dirigenza dei bianconeri, con Comolli e François Modesto che stanno cercando come rinforzare questa rosa. Che non può avere come unico obiettivo raggiungibile quello di centrare la qualificazione in UEFA Champions League. Si vuole tornare ad essere realmente competitivi per riportare a Torino dei trofei, che mancano in bacheca, per quanto riguarda le grandi competizioni nazionali ed internazionali, da ormai troppo tempo. In tal senso, servono dei profili da inserire un po’ in ogni reparto.

In tal senso, dopo aver risolto la questione del bomber puntando su Jonathan David, adesso ci si deve concentrare nuovamente sulla difesa. Proprio per la linea di difesa è emerso in queste ore il nome di una vecchia conoscenza della Serie A. Stiamo parlando di Chabot, che ha militato con le maglie di Sampdoria e Spezia e che ora è allo Stoccarda. Come sottolineato da Sportmediaset, il suo valore si aggira tra i 20 ed i 25 milioni ed ha un ingaggio da 1 milione di euro decisamente alla portata della Juventus. Che, però, è pronta a fiondarsi anche su un altro calciatore di questo club.

Juventus, altro innesto dallo Stoccarda: tutti i dettagli a riguardo

Oltre al difensore centrale, la Juventus di Igor Tudor, per rendere sostenibile il suo 3-4-2-1, ha bisogno di rinforzi lungo le fasce ed in tal senso emergono delle novità non di poco conto. Stando a quanto raccontato da Tuttomercatoweb i primi nomi per le corsie sono quelli di Dodò e di Nuno Tavares, ma per entrambi i costi sono alti. Per questo motivo, a quanto pare la Juventus si sta muovendo anche su altri profili e tra questi c’è quello di Joshua Vagnoman, laterale di destra classe 2000 sempre di proprietà dello Stoccarda.

Si tratta di un calciatore che è nel momento più importante della sua carriera, dal momento che a 24 anni è pronto a fare il grande salto. Che la Juventus, da questo punto di vista, gli potrebbe garantire. A quanto lo Stoccarda chiede per chi è interessato circa 15 milioni di euro, ma con il contratto in scadenza nel 2026 i bianconeri potrebbero trovare la strada in discesa per Vagnoman. Insomma, i bianconeri guardano in Germania e si tratta di due piste, quelle di Chabot e di quest’ultimo, da tenere attentamente in considerazione. Per la fascia sinistra, occhio invece a Palestra per la Juve.