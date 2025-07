Juventus, arriva la freccia per Tudor: blitz in casa Atalanta

Nuovo intreccio di calciomercato in casa Juventus. Spunta la nuova mossa a sorpresa dall’Atalanta per il nuovo terzino da regalare a Tudor

La dirigenza bianconera continua a lavorare senza sosta in ottica futura. Saranno ore calde in vista della prossima stagione per una nuova rivoluzione sulle fasce: Tudor ha chiesto subito nuovi rinforzi dopo il Mondiale per Club. Spunta la nuova idea dall’Atalanta per chiudere subito nuovi affari.

La dirigenza bianconera è al lavoro per puntellare la rosa di Tudor in vista della prossima stagione. Novità interessanti per ambire a grandi palcoscenici: occhio alla prossima mossa da Bergamo per rinforzare le corsie esterne. Una crescita esponenziale partendo dal progetto Under 23 in Serie C: ora è pronto per il definitivo salto di qualità sposando subito il progetto bianconero. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare alla decisione sul nuovo affare da Bergamo. La Juventus ha tanta voglia di rivalsa dopo una stagione vissuta tra alti e bassi: l’obiettivo resta quello di tornare a lottare per lo Scudetto.

Calciomercato Juventus, spunta il nuovo terzino: la decisione

Saranno ore frenetiche per arrivare subito alla decisione definitiva. Ecco la mossa decisiva per una nuova svolta in casa bianconera: tutta la verità sul nuovo affare da Bergamo.

Come svelato dall’edizione odierna de La Stampa, il laterale dell’Atalanta Marco Palestra è pronto a compiere il definitivo salto di qualità sposando il progetto della Juventus. Classe 2005, è riuscito già ad essere protagonista in Prima squadra con Gasperini collezionando ben 15 presenze.

Il club bergamasco potrebbe pensare anche al suo addio in caso di offerte pari a 20-25 milioni: nella scorsa estate c’è stato un forte interessamento del Rennes con una proposta di 15 milioni. Nei prossimi giorni potrebbe sbloccarsi l’affare decisivo: ecco la nuova occasione in Serie A per ambire a grandi palcoscenici.

Si continua a sognare in grande in casa Juventus per una nuova mossa strategica per il futuro. La dirigenza bianconera continuerà a lavorare senza sosta: ecco l’occasione da urlo da Bergamo per la svolta. Saranno ore calde per continuare ad essere protagonista per puntellare la rosa a disposizione di Tudor.

Palestra rappresenta un ottimo investimento per il futuro, ma servirebbe già per l’immediato presente. La Juventus vorrebbe subito chiudere per l’affare a titolo definitivo: ormai ci siamo per il nuovo intreccio da Bergamo. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca.