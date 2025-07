Serie A, scelto il nuovo numero 9: l’ha consigliato De Zerbi

Su consiglio di Roberto De Zerbi la società ha finalmente deciso a chi affidare la maglia numero 9 nella prossima stagione.

Iniziata la settimana la dirigenza avvierà i contatti con chi di dovere, con l’obiettivo di cercare di chiudere questo discorso il prima possibile. Non si pronostica essere però una trattativa semplice, ma la totale apertura del calciatore a questa destinazione potrebbe decisamente facilitare i discorsi.

Scelto il numero 9 per la prossima stagione

Dopo una ricerca lunga ed accurata la dirigenza ha finalmente individuato il giocatore al quale verrà affidata la pesante maglia numero 9 nella prossima stagione. Si tratta di un profilo nuovo, giovane e di prospettiva, che dovrà sicuramente essere aspettato ma che in Premier League ha già fatto vedere gran parte delle sue qualità.

Stiamo parlando di uno di quei diamanti grezzi che se lavorati bene posso splendere e riflettere tutto il loro valore, ed forse per questo che società ed area tecnica si sarebbero decise a puntare su di lui. Fondamentale, seppur indirettamente, in questo discorso il consiglio di Roberto De Zerbi, perché chi meglio di lui può parlare di questo attaccante dopo averlo allenato nella sua recente esperienza al Brighton. Adesso bisognerà capire se effettivamente questa sarà una pista percorribile per il club di Serie A, ma la volontà del calciatore di trasferirsi in Italia la dice lunga sulla strada che sarebbe stata intrapresa.

Stando dunque a quanto riportato da Gianluca Di Marzio sui propri canali social, il giovane attaccante del Brighton Evan Ferguson ha scelto la Roma. Il classe 2004 vuole trasferirsi in giallorosso in questo calciomercato, con il club capitolino pronto ad accontentarlo avviando le trattative con i Seagulls, di solito bottega piuttosto cara, soprattutto quando si parla dei talenti del suo vivaio.

Svelate le cifre dell’operazione

La Roma è pronta a fare sul serio per Evan Ferguson, classe 2004 del Brighton che nella passata stagione tra le Seagulls ed il prestito al West Ham totalizzato appena 23 presenze ed una rete. I tempi di quando segnava a raffica con Roberto De Zerbi non ci sono più, ed è per questo che il giovane irlandese avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi in Serie A.

Nonostante tutto convincere il Brighton non sarà però semplice, ma la Roma avrebbe dalla sua l’apertura totale di Ferguson a questa soluzione. Con ogni probabilità le parti cominceranno a sentirsi già all’inizio della prossima settimana, con il club di Premier che per evitare di perdere tempo avrebbe già fissato il prezzo del cartellino del classe 2004. Stando a dati Transfermarkt, infatti, per Ferguson potrebbero volversi almeno 25 milioni di euro, cifra che però la società giallorossa punterà comunque ad abbassare. Staremo a vedere.