Roma, Gasperini e Massara incontrano i tifosi: “Portaci Rios” | VIDEO CM.IT – Calciomercato.it

Il club giallorosso parte per la nuova stagione, bagno di folla al centro sportivo dei capitolini per l’inizio della nuova avventura

Inizia oggi il nuovo corso della Roma di Gian Piero Gasperini. A Trigoria si è aperto il raduno per la preparazione estiva, con il tecnico di Grugliasco a inaugurare tutto con il suo arrivo alle 8.30.

Ad accoglierlo oltre 30 tifosi giallorossi, che nel corso della mattinata sono aumentati a quasi 170. Subito dopo di lui De Marzi e Mannini, con il ritrovo ‘ufficiale’ previsto per le 12. Oggi tempi di visite e test, da domani si comincerà a sudare in campo. Intorno alle 9.30 l’allenatore è riuscito dal centro sportivo per andare al Campus Bio Medico per le visite di idoneità.

Alle 10.20 l’arrivo poi di Ricky Massara, letteralmente assalito dai tifosi. Il ds si ferma con tutti a firmare autografi e scattare foto, con una richiesta dopo l’altra ma soprattutto una: “Portaci Rios!” E poi “Facci lo squadrone, portaci in Champions!” E qualcuno addirittura si spinge a chiedere Mbappè. Un entusiasmo incredibile che continua con gli altri arrivi. El Shaarawy, Darboe, Hermoso, Cristante, Mancini, Pisilli, Baldanzi e altri. Poi il ritorno di Gasperini, che addirittura è sceso dalla macchina per firmare anche lui autografi e scattare foto.