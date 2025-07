Milan, il nuovo Theo arriva dal Real: 25mln per beffare la Juventus

Il Milan ha messo nel mirino il nuovo Theo Hernandez in casa Real Madrid e, dopo la beffa per Archie Brown, è pronto a partire all’assalto. Servono 25 milioni di euro per beffare la Juventus ed assicurarsi un calciatore di sicura affidabilità.

Per i rossoneri il calciomercato, per usare un eufemismo, non sta andando propriamente come da aspettative. Da questo punto di vista, è comprensibile ed anzi fisiologica la rabbia dei tifosi. Ad alimentare ancora di più questo fuoco il caso Archie Brown, grande obiettivo del Milan e soffiato dal Fenerbahce di José Mourinho all’ultimo minuto quando tutto sembrava fatto. Con annesso sfotto da parte del club turco sui social dopo che questa operazione è stata definita e resa ufficiale. Insomma, ne avrebbero fatti tutti volentieri a meno.

Come se già l’assenza di colpi, al netto di Luka Modric e di Ricci, non bastasse da questo punto di vista, sono arrivate poi le cessioni di due pilastri di questa squadra. Diversi sicuramente per modalità di addio, ma ugualmente pesanti. Stiamo parlando di Reijnders, approdato al Manchester City, e di Theo Hernandez, che invece è volato da Simone Inzaghi in Arabia Saudita, all’Al-Hilal. Proprio per il sostituto dello spagnolo arriva adesso un importante colpo di scena, dal momento che si guarda con interesse in casa Real Madrid per un profilo che piace anche alla Juventus.

Milan, occhi in casa Real per un altro colpo alla Theo: i dettagli

Sulla corsia sinistra per il Milan c’è letteralmente il vuoto, dal momento che non c’è un calciatore che possa ricoprire quel ruolo a disposizione di Massimiliano Allegri. Solo il giovane Bartesaghi, che però dovrebbe andare in prestito. In tal senso, stando a quanto raccontato da Team Talk, ci sono degli importanti aggiornamenti da segnalare. A quanto pare, infatti, il Milan si sta muovendo con interesse sulle tracce di Fran Garcia, talento del settore giovanile del Real Madrid e che si è messo in mostra al Mondiale per Club.

A quanto si legge, il Milan ha fretta di chiudere e fa sul serio per lui, anche se per il momento non sono stati mossi dei passi concreti ed ufficiali. In ogni caso, sarebbe sicuramente curioso che l’erede di Theo Hernandez può arrivare dalla stessa squadra di provenienza del francese. Fran Garcia, che da tempo è seguito anche dalla Juventus per la fascia sinistra, è un classe 1999, e quindi ha già una buona esperienza, ed è valutato dal Real Madrid una cifra intorno ai 25 milioni. Starà a Tare provare ad ottenere il prezzo migliore.