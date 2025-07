Kean, la scelta è chiara: cosa succede adesso | CM.IT

L’attaccante della Fiorentina ha preso la sua decisione: ecco come può evolversi la situazione

L’Arabia Saudita ha continuato a corteggiare i big della Serie A. Dopo Retegui e Theo Hernandez il campionato saudita punta ad acquistare altri nomi top dall’Italia.

Ci sono stati infatti anche contatti con Moise Kean, centravanti della Fiorentina e vice-capocannoniere del campionato scorso, proprio alle spalle di Mateo Retegui. Il calciatore e il suo agente Alessandro Lucci stavano valutando la scelta migliore e hanno deciso di non prendere in considerazione l’offerta dell’Al Qadsiah (lo stesso club che poi ha virato su Retegui), che è rimasta sul tavolo per settimane senza di fatto risposte.

Fiorentina, Kean ha deciso: niente Arabia Saudita

Nei giorni scorsi l’Al Hilal di Simone Inzaghi ha avviato alcuni contatti, ma il natio di Vercelli non si è mai smosso ed è arrivato a prendere una decisione definitiva, insieme al suo procuratore. In questa fase della sua carriera Kean non è attratto dal calcio arabo: vuole continuare a giocare in Europa.

#Kean, se non ci saranno novità entro la scadenza della clausola, da mercoledì si parlerà in maniera approfondita del rinnovo con la #Fiorentina. La Viola vuole blindarlo con un ricco contratto. Il giocatore ha deciso di non andare in Arabia: c’era l’offerta dell’Al-Qadsiah. — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) July 13, 2025

A questo punto c’è la certezza che Kean non andrà in Arabia. Se non ci saranno, quindi, novità clamorose entro la scadenza della clausola, fissata al 15 luglio, si entrerà nella fase del confronto con la Fiorentina, che è intenzionata a blindarlo con un ricco contratto. Due sono gli aspetti principali: uno riguarda il valore della clausola, che verrà ridiscussa e poi, appunto, l’ingaggio: l’offerta viola è di 4 milioni di euro a stagione. Bisognerà capire come arrivare ad un’intesa soddisfacente per tutti.