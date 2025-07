Juventus, altro guizzo di Comolli: 7mln per il polacco

La Juventus si sta muovendo per un nuovo innesto da regalare ad Igor Tudor ed in tal senso sono pronti 7 milioni di euro per il polacco. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista e che cosa sapere.

I bianconeri stanno valutando con attenzione dove orientare i propri investimenti. Come è noto, infatti, la situazione economica del club impone cautela e calma in sede di calciomercato. Vanno individuati con attenzione i nuovi innesti, senza farsi prendere dalla frenesia. Nella assoluta convinzione che lì, in giro per il mondo, ci sono le giuste occasione che Comolli ed il nuovo direttore tecnico Modesto non dovranno lasciarsi sfuggire. Il primo innesto da questo punto di vista risponde al nome di Jonathan David ed è un calciatore davvero di primissimo piano.

Nelle idee di Igor Tudor, però, non può di certo bastare il canadese, dal momento che vuole schierare la sua squadra con il 3-4-2-1 e servono, per questo motivo, diversi innesti sulle fasce. Sia a centrocampo che in attacco. Soprattutto se si considera che Timothy Weah può salutare. In tal senso, a quanto pare la Juventus adesso ha messo nel mirino un nuovo innesto che arriva direttamente dalla Polonia e può essere un profilo a basso costo. Potrebbero, in linea teorica, bastare anche 7 milioni di euro per portarlo a casa. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Juventus, nuovo esterno dalla Polonia: si tratta di un profilo mai uscito prima

Sulla corsia di destra del centrocampo serve un calciatore che sappia giocare a tutta fascia. Facendo la differenza sicuramente quando spinge ma anche quando c’è da ripiegare.In tal senso, emerge un profilo che può fare davvero al caso di Igor Tudor. Stando a quanto raccontato da Fotoposr, infatti, la Juventus ha messo nel mirino Przemyslaw Frankowski, terzino destro polacco che il Galatasaray ha appena riscattato dal club francese del Lens per 7 milioni di euro ma che non rientra nei piani del club.

Si tratta di un profilo nei confronti del quale l’interesse nasce soprattutto per volere di Comolli, dal momento che è sempre attento, per conoscenza personale dopo la sua lunga militanza in Francia, a calciatori che hanno giocato lì. Classe 1995, Frankowski rappresenta il classico caso di usato sicuro ed il Galatasaray potrebbe cederlo.

Non avendo convinto negli ultimi mesi ad Istanbul, può andar via ad un prezzo anche un po’ più basso rispetto ai 7 milioni di euro da poco spesi per lui. La Juventus, nella figura di Comolli, fiuta l’affare ed è pronto ad approfittarne. Tutto questo mentre si continua a provare con interesse a trattenere Kolo Muani in quel di Torino.