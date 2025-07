Inter: via libera del Borussia, il talento americano da Chivu

I nerazzurri sono alla ricerca di un attaccante per completare il reparto offensivo. E ritorna una idea per quanto riguarda il club nerazzurro

Dopo aver chiuso una prima fase di calciomercato molto importante, l’Inter in questo momento vive una fase di riflessione per non sbagliare le entrate. Le priorità sono le uscite. Dalle partenze è atteso un tesoretto molto utile da reinvestire in entrata soprattutto in difesa dove Leoni e de Winter sono i due nomi in pole position. Naturalmente con il passare delle settimane si guarderà anche al reparto offensivo dove c’è bisogno di un rinforzo.

Taremi e Sebastiano Esposito sono con le valigie in mano mentre Pio è destinato a restare. Al classe 2005 si aggiungono Thuram, Lautaro e il neo acquisto Bonny. Manca una pedina per completare in maniera definitiva il reparto. Si parla di un profilo giovane e con caratteristiche differenti degli altri. Per questo motivo i nerazzurri potrebbero tornare su un vecchio obiettivo.

Calciomercato Inter: un vecchio nome ritorna un obiettivo?

Per il momento l’Inter vive una fase di riflessione. L’attacco non è sicuramente una priorità e i ragionamenti sono rinviati alle prossime settimane. Di certo, però, le idee sul profilo a cui puntare sono molto chiare. Un giocatore giovane e di prospettiva oltre che naturalmente di qualità. C’è un nome che i nerazzurri hanno sondato in passato e chissà che non facciano un tentativo magari in futuro.

Secondo le informazioni di Konur, Reyna continua a non essere nei piani del Borussia Dortmund. Il giocatore in questo calciomercato potrebbe tornare in patria, ma attenzione alla possibilità Inter. Il classe 2002 ha caratteristiche diverse rispetto alle altre punte e rappresenta una soluzione interessante. Infatti ha più esperienza internazionale in confronto ad Enciso e chissà che non ci possa essere un sondaggio di Marotta. Da sottolineare anche che il contratto è in scadenza nel 2026 e si tratta di una operazione che si può chiudere intorno ai 10 milioni.

L’ipotesi Reyna per l’Inter in questo calciomercato è da tenere in considerazione. Si tratta di un calciatore che rispecchia alla perfezione i paletti di Oaktree e quindi un tentativo con il Borussia potrebbe essere fatto anche se non si tratta di una operazione semplici da chiudere.

Al momento possiamo dire che Reyna resta nella lista di Marotta anche se non rappresenta una priorità di calciomercato. Poi l’estate è lunga e le cose potrebbero cambiare.

Le caratteristiche di Reyna sono diverse dagli altri attaccanti e il giocatore rispecchia alla perfezione il modo di pensare di Oaktree. Insomma due punti fondamentali per chiudere questa operazione.