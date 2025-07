Inter, Calhanoglu resta e cambia tutto: colpo low cost dal Paraguay

L’Inter sta lavorando al suo futuro ed ora cambiano i piani in maniera importante con la permanenza di Hakan Calhanoglu. Adesso, infatti, arriva un innesto a basso costo direttamente dal Paraguay ed andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

I nerazzurri stanno lavorando con molta attenzione per rinforzare la squadra da mettere a disposizione di Cristian Chivu. Sono arrivati, fino a questo momento, dei profili giovani e di alta qualità, vale a dire Luis Henrique, Sucic e Bonny, oltre al riscatto di Zalewski e la conferma di Francesco Pio Esposito. Da questo punto di vista, però, il grande tema degli ultimi giorni è stato senza ombra di dubbio quello relativo alla figura di Hakan Calhanoglu. Si è vociferato a lungo di un suo ritorno in Turchia, arrivando fino alla rottura con Lautaro Martinez e Beppe Marotta.

Alla fine, però, da questo punto di vista è arrivata una svolta significativa. A quanto pare, infatti, si fanno sempre più concrete le possibilità di vedere Calhanoglu ancora all’Inter nella prossima stagione. Con il Galatasaray che è ad un passo ormai da Victor Osimhen, infatti, è impossibile che i turchi possano accontentare i nerazzurri con i 30 milioni di euro che chiedono per il turco. Questo, però, in maniera inevitabile cambia anche i piani dell’Inter, che adesso è pronto a fiondarsi sul paraguaiano per un colpo a basso costo.

Inter, cambia il mercato adesso: attenzione al nome dal Paraguay

Si parla di Nkunku nel mirino dei nerazzurri ma da questo punto di vista i costi di questo affare sono importanti. Sia per i 40 milioni che chiede il Chelsea, sia per i 6 milioni di ingaggio che chiede. Senza i 30 milioni che sarebbero potuti arrivare dalla cessione di Calhanoglu, l’Inter deve contenere le spese ed in tal senso, secondo quanto raccontato da TuttoSport, emerge un nome nuovo per l’attacco. A quanto pare, infatti, i nerazzurri stanno seguendo con interesse il profilo di Julio Enciso, fantasista di alto profilo di proprietà del Brighton.

Classe 2004, si tratta di un calciatore che ha colpi di grande livello nonostante la sua giovane età ed ha la straordinaria capacità di sapersi rendere pericoloso. Trequartista rapido e veloce, può essere perfetto per Chivu dal momento che può agire anche a sinistra. Enciso ha un valore che si aggira sui 30 milioni di euro più o meno, ma il suo contratto in scadenza nel 2026 può abbassare le richieste del Brighton. Nonostante sia molto giovane, fa già stabilmente parte della Nazionale paraguaiana. Da gennaio è stato in prestito all’Ipsiwch, collezionando 2 gol e 3 assist.