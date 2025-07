Milan: scambio con Thiaw, lo ha chiesto Allegri

Nuova idea per i rossoneri in difesa. C’è stato un tentativo con l’Atalanta su richiesta del tecnico toscano. Una trattativa non semplice

Il Milan continua ad essere molto attivo sul calciomercato e l’ultima idea porta all’Atalanta. Secondo le informazioni di SportMediaset, Allegri avrebbe chiesto alla società di fare un tentativo per questo giocatore. Tare ha immediatamente sondato il terreno, ma si tratta di una operazione di calciomercato non semplice. La volontà del club meneghino è comunque quella di provare a chiudere l’affare per accontentare il tecnico.

L’Atalanta non sembra realmente intenzionata a cedere il giocatore per motivi differenti, ma il Milan ha voglia di provare a chiudere l’operazione di calciomercato. La prima offerta non è stata assolutamente accettata anche se i rossoneri sono pronti a fare un ulteriore tentativo. Vedremo se alla fine si potrà sbloccare l’affare oppure si andrà su profili differenti. Da parte di Allegri c’è la massima disponibilità ad averlo in rosa.

Calciomercato Milan: affare con l’Atalanta, i dettagli,

Il Milan ha da tempo un ottimo rapporto con l’Atalanta e questo potrebbe facilitare l’operazione. Naturalmente si tratta di una trattativa non semplice da portare a termine. I rossoneri sono pronti a fare di tutto per convincere la Dea e cederlo e la pista è da seguire con attenzione nel corso dell’estate.

Il nome nuovo per il Milan è quello di Scalvini. Allegri avrebbe chiesto espressamente il giovane difensore dell’Atalanta. Il centrale arriva da una stagione non fortunata a causa di un infortunio, ma le qualità sono indiscusse e un tentativo lo si è fatto tramite una proposta di 15 milioni di euro più il cartellino di Thiaw. Per il momento la Dea ha rimandato al mittente l’offerta. Vedremo come si comporteranno i rossoneri nel prossimo futuro, ma le intenzioni sembrano essere davvero molto chiare.

Il Milan dovrebbe fare nel prossimo futuro un nuovo tentativo per Scalvini. Una operazione di calciomercato non semplice visto che l’Atalanta non ha intenzione di cedere il difensore. Ma davanti ad una chiamata dei rossoneri non è da escludere che possa essere proprio a chiedere la cessione.

Mercato Milan: Scalvini nel mirino dei rossoneri

Il nome nuovo per la difesa del Milan è quello di Scalvini. I contatti vanno avanti da tempo e i rossoneri si sono mossi con convinzione mettendo sul piatto Thiaw.

Per adesso l’Atalanta non ha aperto al trasferimento. Poi il calciomercato è molto lungo e vedremo se ci sarà l’opportunità di chiudere una operazione simile.