Thiaw, niente Como: così cambia il mercato, via libera per l’Inter

Il punto sul reparto difensivo del Milan: ecco cosa sta accadendo. I cugini nerazzurri possono trarre vantaggio dal no del tedesco

Era il 26 giugno quando il Milan e il Como avevano trovato l’accordo per Malick Thiaw e Álvaro Morata.

Per l’attaccante spagnolo la trattativa è ancora in piedi: di fatto, manca solo il via libera da parte del Galatasaray, che dovrebbe arrivare una volta chiuso l’affare Osimhen, per arrivare alla fumata bianca. Per quanto riguarda il tedesco, invece, il no a Cesc Fàbregas appare ormai definitivo.

Come abbiamo sempre scritto, il difensore preferirebbe trasferirsi in Germania per provare a conquistare un posto nella Nazionale in vista dei prossimi Mondiali. Attenzione così alla pista Lipsia. Tuttavia, anche la Premier League resta un’opzione: un eventuale approdo in Inghilterra sarebbe infatti visto con favore dal giocatore.

Al momento, il Milan, dunque, deve rinunciare ai 25 milioni di euro che aveva concordato con il Como. Ma il Diavolo non ha perso la speranza di incassare tale cifra, cedendo il calciatore magari proprio in Premier, dove piace al Newcastle, o come detto in Bundesliga

Thiaw resta in partenza: il punto sulla difesa del Milan

I rossoneri restano così in attesa di un’offerta per Malick Thiaw, che continua a essere il principale indiziato a fare le valigie.

Fikayo Tomori, che a gennaio è stato a un passo dal trasferimento al Tottenham, è sempre stato poco propenso a lasciare il Milan e oggi può contare anche sulla stima di Igli Tare.

L’addio dell’inglese, però, non si può escludere al 100%, così come quello di Pavlović, che lo scorso inverno aveva suscitato parecchio interesse sul mercato. Un’eventuale cessione di uno dei tre centrali permetterebbe al Milan di provare seriamente l’assalto a Giovanni Leoni, per il quale Massimiliano Allegri stravede.

La richiesta del Parma è tutt’altro che bassa: servono circa 30 milioni di euro per strappare il sì dei gialloblù.

Ma oltre al prezzo, c’è da fare i conti con la concorrenza dell’Inter. Senza i soldi derivanti da una cessione di Malick Thiaw, i nerazzurri potrebbero affondare per anticipare i cugini rossoneri.

Per il giovane italiano classe 2006 serve davvero fare in fretta: il giocatore, infatti, piace parecchio anche in Premier League e in Inghilterra sono sempre più convinti che il Liverpool sia pronto a presentare un’offerta importante. La situazione, dunque, andrà monitorata con attenzione.