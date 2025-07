Lo scambio con il Milan spaventa la Juve: cala subito il sipario

L’indiscrezione coinvolge direttamente i rossoneri e i bianconeri in maniera diretta: ecco cosa sta succedendo, la reazione non si è fatta attendere

Sono giorni molto importanti per la sessione estiva di calciomercato della Juventus. In attesa di definire con i crismi dell’ufficialità quel restyling dirigenziale già annunciato da tempo, Comolli sta provando a stringere i tempi per alzare l’asticella dell’organico a disposizione di Tudor. E di fatto non sono poche le piste battute con una certa insistenza dai bianconeri che, oltre a rinforzare le corsie esterne e la mediana con innesti mirati, ragionano anche su come migliorare una difesa che, dopo essersi ritrovata orfana di Cabal e Bremer nella scorsa stagione, ha evidenziato tanti limiti strutturali.

Ecco perché, in un mosaico ancora tutto da comporre e suscettibile di numerose variazioni nel corso delle prossime settimane, uno dei nomi sondati con una certa decisione dalla ‘Vecchia Signora’ è quello di Laporte. L’ex centrale del Manchester City milita ora tra le file dell’Al Nassr; tuttavia, la sua esperienza in Arabia Saudita sembrerebbe essere giunta al capolinea. Ormai da mesi il centrale classe ’94 ha cominciato a strizzare l’occhio ai top club che hanno effettuato (timidi) sondaggi esplorativi per capire la fattibilità di un’operazione comunque non semplice. Tra questi c’è sicuramente la Juventus, al quale il profilo di Laporte intriga e non poco.

Calciomercato Juventus e Milan, fattore Pulisic: l’affare che spariglia le carte

Dal canto suo, l’Al-Nassr non ha alcuna intenzione di fare sconti e aprirà alla cessione del suo difensore solo se dovesse arrivare una proposta giudicata congrua, ma c’è di più. L’intenzione della compagine saudita sarebbe infatti quella di inserire Laporte come ipotetica pedina di scambio in una trattativa con il Milan allargata anche al nome di Pulisic.

Sarebbe proprio l’esterno offensivo americano, infatti, uno degli obiettivi cerchiati a caratteri cubitali dai gialloblu d’Arabia, a caccia di rinforzi di un certo tipo con cui rimpolpare la propria batteria di ali. Ecco perché, stando almeno a quanto riportato da Rudy Galetti, il sogno dell’Al-Nassr consisterebbe nel fare tutto il possibile per convincere Pulisic, per il cui rinnovo Tare ha comunque lanciato segnali positivi nelle scorse settimane.

Ecco perché allo stato attuale della situazione, a meno di clamorosi colpi di scena, l’accostamento Arabia-Pulisic è tutto tranne che una pista calda. Tanto che, secondo la fonte sopra citata, non ci sarebbe stata alcuna mossa concreta da parte dell’Al-Nassr, almeno per il momento. Ad ogni modo, spettatrice tutt’altro che disinteressata di quest’intreccio resta proprio la Juve che, sia pur in una posizione defilata, non ha smesso di seguire Laporte: staremo a vedere cosa succederà.