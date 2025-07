Inter, non solo Leoni: il centrale ecuadoriano per Chivu

Un nuovo intreccio di calciomercato in casa Inter. Un momento decisivo per rinforzare la rosa a disposizione di Chivu: ecco l’affare a sorpresa in Serie A

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per Cristian Chivu. Dopo la delusione al Mondiale per Club, la dirigenza nerazzurra è tornata alla carica per nuovi innesti di spessore internazionale. Ormai ci siamo per ringiovanire la difesa a disposizione dell’allenatore romeno: spunta la decisione a sorpresa.

Novità importanti in casa Inter per ringiovanire la retroguardia a disposizione di Cristian Chivu. Un nuovo intreccio dal Belgio per pensare a nuovi rinforzi suggestivi in ottica futura: spunta la nuova occasione da cogliere al volo. Per Giovanni Leoni sono pronti subito 30 milioni di euro, ma non è l’unico obiettivo del presidente Beppe Marotta. I nerazzurri cercheranno di allestire una rosa competitiva per tornare a disputare una finale di Champions League: Bisseck ed Acerbi potrebbero salutare subito l’Inter.

Calciomercato Inter, spunta l’intreccio in difesa: Chivu ha detto sì

La dirigenza nerazzurra è sempre molto attiva sul fronte calciomercato. Una soluzione immediata per puntare in alto: spunta il nuovo innesto di qualità in difesa per la prossima stagione.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Joel Ordonez resta uno dei principali obiettivi di calciomercato in casa Inter. Il difensore ecuadoriano del Club Bruges, classe 2004, è pronto a sbarcare in Serie A per iniziare una nuova avventura italiana. Dopo l’exploit con il club belga, spunta la nuova occasione di mercato.

Una voglia immensa per continuare il percorso di crescita con la rivoluzione avvenuta ad inizio giugno. L’addio di Simone Inzaghi ha scombussolato i nuovi piani dei nerazzurri, ma ora ci sarà la soluzione immediata per il futuro. L’Inter è intenzionata a chiudere subito nuovi affari di spessore internazionale: Ordonez non vede l’ora di iniziare una nuova avventura della sua giovane carriera.

Il classe 2004 è stato accostato a numerose big italiane ed europee: una nuova soluzione in Serie A per continuare a sognare in grande. L’Inter lavorerà senza sosta per ingaggiare subito il difensore del Parma, Giovanni Leoni, classe 2006, che si è messo in mostra affrontando i migliori attaccanti del campionato italiano. Una nuova svolta dal Belgio per anticipare la folta concorrenza: ormai ci siamo per pensare ai colpi della prossima stagione. Un momento decisivo per mettere a segno innesti di qualità in vista del futuro: la soluzione immediata per il talento ecuadoriano.