Addio Inter, ci siamo davvero: mancano solo visite e firma

La trattativa è stata ormai chiusa dopo aver trovato anche l’accordo col giocatore: a questo punto si attendono gli annunci

L’Inter si sta ‘risettando’ dopo il naufragio, almeno per ora, dell’operazione che poteva portare Hakan Calhanoglu al Galatasaray. Le volontà c’erano tutte, ma le cifre erano troppo lontane. Per questo i nerazzurri non stanno affondando per Ederson dell’Atalanta, che era il primo obiettivo di Chivu, tra l’altro molto costoso. Non solo, perché dal Belgio sono rimbalzate addirittura indiscrezioni su un inserimento clamoroso dell’Inter per Jashari su cui c’è il Milan da diverso tempo in attesa di chiudere col via libera del Bruges.

Come vi abbiamo raccontato ieri, al momento non risultano però mosse da parte di Marotta e Ausilio per lo svizzero. Per questo al momento la rosa di Chivu è al completo in quel reparto, con Frattesi che sempre allo stato attuale va verso la permanenza. Poi, si sa, nel mercato tutto è pronto a cambiare nel giro di poche ore. Il nuovo allenatore aspetta ancora qualche colpo, magari un calciatore offensivo con caratteristiche diverse, dalle punte attualmente a disposizione. Insomma uno che sia. più trequartista, un po’ come Valentin Carboni che però è diretto in prestito verso il Genoa. Tra i nomi circolati quello forse più prestigioso è stato Marco Asensio, in uscita dal PSG dopo l’esperienza in Premier all’Aston Villa.

Asensio al Fenerbahce, è fatta: ora visite e poi firma

L’Inter sta cercando occasioni anche per la trequarti, dove un giocatore di qualità che salti l’uomo nello stretto e magari possa imbucare per gli attaccanti e garantire qualche gol attualmente manca. Soprattutto considerando che Carboni è pronto ad andare al Genoa. Marco Asensio è una suggestione circolata negli ultimi giorni dopo che lo spagnolo è rientrato al PSG nonostante i mesi positivi in prestito all’Aston Villa con 8 gol in 21 partite. Per Luis Enrique però è fuori dal progetto, per Chivu sarebbe stato un ottimo colpo, ma l’ex Real non sarà nerazzurro.

Il classe ’96 infatti a meno di clamorosi ribaltoni dell’ultimo minuto vestirà la maglia del Fenerbahce di José Mourinho. Come riportato dal giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, infatti, dopo l’accordo trovato con il PSG i turchi in giornata hanno raggiunto anche quello con il calciatore, che nel frattempo aveva aperto. A questo punto l’affare è ormai in dirittura d’arrivo, praticamente chiuso, tanto che Asensio è stato già “invitato a Istanbul” per le visite mediche e la conseguente firma. Insomma, niente Inter che comunque non ha mai mosso passi concreti per lui.