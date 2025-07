Calciomercato, firma Kean: l’hanno convinto, 4 milioni annui

Moise Kean continua ad essere l’oggetto dei desideri delle big europee e non solo. Spunta il nuovo piano per quanto riguarda il futuro dell’attaccante della Fiorentina

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare subito alla fumata bianca. Accostato alle big della Premier e in Arabia Saudita, Moise Kean dovrà subito comunicare la sua decisione alla Fiorentina. Il club di Commisso ascolterà numerose offerte, ma potrebbe esserci la svolta decisiva in Serie A.

Un futuro ancora incerto per Moise Kean. L’attaccante della Fiorentina è pronto a prendere la miglior decisione possibile per la prossima stagione: spunta l’intreccio decisivo. Un nuovo inizio per continuare a brillare di luce propria: la firma potrebbe arrivare dopo martedì con la nuova decisione in Serie A. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per continuare a sognare in grande: la nuova mossa a sorpresa per conoscere fin da subito il futuro di Kean.

Calciomercato, il nuovo piano per Kean: la decisione di Commisso

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la Fiorentina ha un nuovo piano per Moise Kean. La clausola scadrà martedì, ma se verrà attivata il club viola ha 48 ore di tempo per presentare all’attaccante della Nazionale italiana una controproposta. L’ex juventino ora guadagna circa 2 milioni di euro, ma può arrivare fino a 4 mln in vista della prossima stagione con un adeguamento contrattuale.

Anche il Manchester United si era informato sulle sue condizioni, ma ora il club di Commisso ha un piano strategico per blindare l’attaccante viola. Kean vorrebbe continuare ad essere il bomber in Serie A dopo una stagione da urlo in maglia viola. Un indizio a sorpresa per continuare ad essere così un punto di riferimento ancora in Italia.

Una voglia immensa di calcare palcoscenici importanti: la clausola di 52 milioni di euro spaventa la Fiorentina, ma il club toscano vorrebbe trattenerlo per iniziare il nuovo corso tecnico con Stefano Pioli. L’ex allenatore del Milan sarà ufficializzato nei prossimi giorni dopo l’avventura in Arabia Saudita. Per lui si tratta di un ritorno gradito alla guida del club viola: un intreccio decisivo per trattenere subito Moise Kean.

L’ultima parola spetterà proprio al presidente Commisso: la decisione definitiva arriverà soltanto nei prossimi giorni per ambire a nuovi palcoscenici. Un intreccio suggestivo per conoscere così la sua futura destinazione in vista della prossima stagione. Ormai ci siamo per la fumata bianca entro martedì.