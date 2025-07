Kean-Inter: c’è la svolta, spunta l’indizio

Il futuro dell’attaccante della Fiorentina continua ad essere al centro di diverse indiscrezioni. E nelle ultime ore c’è un annuncio importante

Il calciomercato dell’Inter vive un momento di grande incertezza. La sconfitta contro il Fluminense ha rimesso tutto in discussione e molti giocatori ora non sono più certi di rimanere in nerazzurro. Fra loro anche Marcus Thuram. Il francese, finito al centro di una polemica per il like al post di Calhanoglu, ha una clausola di 85 milioni di euro e in viale della Liberazione non c’è assolutamente nessuna porta chiusa in caso di una proposta vicina a quella cifra.

Il nome in pole position per la sostituzione è quello di Kean. L’attaccante della Fiorentina viene da una stagione molto positiva e che lo ha riportato ai livelli di qualche anno fa. La Viola attualmente si fa forza di una clausola rescissoria poco superiore ai 50 milioni di euro, ma c’è una deadline fissata al 15 luglio. Subito dopo bisognerà trattare con la squadra toscana e ci sono delle novità importanti in ottica calciomercato per Kean.

Calciomercato: l’Inter pensa a Kean, ma…

Al momento non ci sono stati contatti diretti fra l’Inter e la Fiorentina per Kean. Il suo nome è legato principalmente alla partenza di Thuram e non dovrebbe arrivare senza l’addio del francese. Naturalmente i nerazzurri lo seguono da vicino, ma ci sono delle novità che sembrano essere un indizio di calciomercato importante per quanto riguarda il futuro dell’attaccante classe 2000.

Secondo le informazioni di Viola News, Kean sarebbe intenzionato a rinnovare il contratto della sua casa di Firenze. Un indizio che potrebbe dire molto o niente. La certezza sembra essere rappresentata dal fatto che il giocatore non è intenzionato a lasciare la Fiorentina nell’immediato. Le voci di un trasferimento in Arabia sono smentite da questa notizia, ma l’Inter resta pienamente in corsa per l’attaccante classe 2000.

Sappiamo come il calciomercato è lungo e l’eventuale partenza di Thuram darebbe una forza economica importante all’Inter per strappare Kean alla Fiorentina. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi. Al momento per l’attaccante il futuro sembra essere alla corte di Pioli, ma vedremo come si svilupperà la situazione in futuro.

Mercato: Kean potrebbe restare alla Fiorentina

Il rinnovo della casa di Firenze rappresenta una sorta di conferma di come non sarà semplice lasciare la Fiorentina in questo calciomercato.

Per adesso Kean si vede con la maglia viola. Poi sappiamo come la sessione di calciomercato è davvero molto lunga e le sorprese possono essere dietro l’angolo.