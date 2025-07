Calciomercato, Kean firma dopo il 15 luglio: l’annuncio

Moise Kean è pronto per una nuova sfida in Serie A, ma spunta così la destinazione a sorpresa. Un nuovo annuncio è in arrivo da Milano: la nuova strategia da conoscere

Saranno ore decisive per conoscere subito il futuro dell’attaccante della Fiorentina Moise Kean. Una voglia immensa di continuare a crescere per diventare uno dei bomber più prolifici d’Europa dopo una stagione da incorniciare. Un intreccio decisivo in ottica futuro con il dettaglio tutto da conoscere.

Il futuro di Moise Kean è ancora in divenire. Tante big italiane ed europee sono sulle tracce dell’attaccante della Fiorentina e della Nazionale italiana. La dirigenza viola accetterà tutte le richieste che arriveranno nei prossimi giorni, ma tutto dipenderà dal pagamento della clausola. Kean proverà così a comunicare subito la sua prossima squadra: una nuova decisione arriverà dopo il 15 luglio, ecco il motivo tutto da scoprire.

Calciomercato, sprint per Kean: la sua prossima sfida in Serie A

Saranno ore calde per prendere la miglior decisione possibile in vista della prossima stagione. Conosciamo il nuovo intreccio sul contratto dell’attaccante della Fiorentina: tutto si potrà decidere anche dopo il 15 luglio, ecco il motivo.

Come svelato da SportMediaset, Moise Kean ha una clausola di rescissoria pari a 52 milioni di euro che si possono pagare in due rate. Tutto si dovrebbe chiudere entro il 15 luglio: in caso contrario l’attaccante della Fiorentina potrebbe firmare il suo rinnovo contrattuale con il club viola.

Sulle sue tracce sono ancora presenti Milan e Napoli, mentre l’offerta dall’Arabia Saudita è nota da settimane. Saranno dieci giorni infuocati per quanto riguarda il futuro del centravanti viola: un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile. L’attaccante della Fiorentina proverà così a prendere la miglior decisione possibile. Potrebbe così continuare anche l’avventura con Stefano Pioli dopo l’exploit con Palladino.

I prossimi giorni saranno decisivi per arrivare alla fumata bianca: un nuovo intreccio tutto da scoprire per conoscere la sua prossima destinazione. La Fiorentina cercherà così di trattenerlo in caso di mancate proposte importanti per la sua clausola: Kean dovrà monitorare attentamente il suo futuro per continuare a segnare gol importanti.

L’attaccante della Nazionale italiana ha tanta voglia di rivalsa anche con il neo Ct Gennaro Gattuso: un duello a distanza con Mateo Retegui per trascinare l’Italia ai prossimi Mondiali. Ormai ci siamo per la decisione definitiva per quanto riguarda il suo futuro.