Milan, il sostituto di Theo: 10 milioni per l’inglese

Il Milan continua a sognare in grande per allestire una rosa super competitiva. Spunta un nuovo dettaglio per la fascia sinistra: blitz da 10 milioni

Novità interessanti per il nuovo sostituto di Theo Hernandez. Il terzino francese ha intrapreso una nuova avventura in Arabia Saudita sposando il progetto dell’Al-Hilal: nuova soluzione immediata per il futuro. Saranno ore intense per ambire a grandi palcoscenici per tornare a lottare per lo Scudetto con l’obiettivo principale che sarebbe il ritorno in Champions League. Una nuova svolta decisiva dal Belgio per l’affare da 10 milioni di euro: scopriamo il nuovo dettaglio avvincente per mettere a segno un’operazione per rinforzare le corsie esterne.

Calciomercato, nuovo blitz in Belgio: arriva la fumata bianca

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Milan è pronto a chiudere per il nuovo terzino: affare fatto dal Belgio per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Una nuova soluzione immediata per Archie Brown che si è messo in luce con la maglia del Gent: ora il ds Tare non vede l’ora di regalare un nuovo innesto di qualità a Max Allegri.

Archie Brown è il prescelto per la fascia sinistra dei rossoneri: un’idea a sorpresa per ritornare a puntare allo Scudetto. Dopo la cessione di Theo Hernandez all’Al-Hilal, ora arriverà l’annuncio ufficiale in entrata. Il terzino inglese è pronto a sorprendere tutti in Serie A a partire dalla prossima stagione.