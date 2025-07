Juventus, blitz in Premier: il maliano per Tudor

Novità importanti in casa Juventus per il nuovo affare a centrocampo. Svolta dall’Inghilterra per avere a disposizione il nuovo mediano: la verità in Premier

Saranno ore calde per mettere a segno un nuovo colpo nella zona centrale di campo. Tudor ha chiesto subito nuovi rinforzi dopo il Mondiale per Club: le sfide contro le big europee hanno evidenziato altri limiti strutturali della rosa bianconera. Scopriamo subito il nuovo dettaglio per incrementare il tasso tecnico della Juventus, la novità dall’Inghilterra.

La dirigenza bianconera continua a monitorare numerosi profili a centrocampo. La Juventus è molto attiva sul fronte calciomercato per nuovi innesti di spessore in vista della prossima stagione: ecco la nuova occasione dalla Premier League. Il dg Comolli è scatenato sul fronte calciomercato dopo l’arrivo di Jonathan David a zero: una svolta decisiva dall’Inghilterra per incrementare il tasso tecnico della rosa di Tudor. Un nuovo dettaglio per anticipare così la folta concorrenza: Josè Mourinho vorrebbe di nuovo il centrocampista a sua disposizione.

Calciomercato Juventus, nuova mossa a centrocampo: occhio a Mourinho

Una nuova svolta da urlo in Serie A per continuare il percorso di crescita. La Juventus ha messo nel mirino il centrocampista del Tottenham: pochi minuti fa è arrivato l’annuncio decisivo in ottica futura.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, Yves Bissouma è finito nel mirino della Juventus ma occhio alla destinazione Fenerbahce. Josè Mourinho non vede l’ora di averlo nuovamente a disposizione dopo gli anni condivisi al Tottenham: il centrocampista maliano dirà addio a titolo definitivo al top club inglese.

Classe 1996, il centrocampista è stato protagonista dal 2022 con la maglia del Tottenham: ora potrebbe arrivare la cessione in vista della prossima stagione. La Juventus ha tanta voglia di rivoluzione il centrocampo a disposizione di Igor Tudor: l’allenatore croato ha chiesto nuovi rinforzi alla dirigenza bianconera per competere anche in Champions League.

Una voglia immensa per ambire a grandi palcoscenici dopo un’annata ricca di alti e bassi. Il club bianconero è sempre molto attivo sul fronte calciomercato: l’occasione immediata in vista della prossima stagione. Una novità assoluta per continuare a sognare in alto: il malino dirà addio al Tottenham per iniziare un nuovo progetto. La Juventus è molto interessata a lui, ma tutto può cambiare nei prossimi giorni: occhio al Fenerbahce. Una novità assoluta a centrocampo per tornare a lottare per lo Scudetto.