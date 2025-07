Milan, nuovo centrale dalla Premier: Musah pedina di scambio

Il Milan può pescare dalla Premier League per il nuovo centrale da consegnare a Massimiliano Allegri ed in tal senso la chiave per questo affare può essere Musah. L’americano può essere la pedina di scambio per arrivare al sì in questo affare.

Non c’è un attimo di tregua per Igli Tare, né in entrata né in uscita. I rossoneri sono giunti in un momento cruciale del loro destino, dal momento che si giocano una buona parte del loro futuro con le scelte che andranno ad operare. Sono andati via Reijnders e Theo Hernandez, ma ci sono tanti altri profili che non rientrano più nei piani del club. Ancor di più ora che la squadra non prenderà neanche parte alle competizioni europee. In tal senso, però, sono soprattutto le entrate ad essere invocate a gran voce da parte della tifoseria e di tutto l’ambiente.

L’attenzione di tutti si sta concentrando prevalentemente sull’attacco e sul colpo Jashari in mezzo al campo, ma le esigenze sono tante. A partire dai terzini, sia a destra che a sinistra visto che non ce ne sono, fino ad arrivare alla questione che gravita attorno al difensore centrale. E’ noto, infatti, che sono concrete le possibilità di vedere Malick Thiaw andare via. In tal senso, il Milan può pescare in Premier League per il nuovo difensore centrale da mettere nelle mani di Massimiliano Allegri. E la chiave dell’operazione può essere Yunus Musah.

Milan, nuovo difensore possibile grazie a Musah? Le ultime

Mentre non si placano le voci di un interessamento del Milan per Vlahovic, la dirigenza rossonera ragiona a trecentosessanta gradi, cercando profili adatti a migliorare la situazione attuale in ogni reparto. Stando a quanto raccontato da Transferfeed, il Milan si sta muovendo con interesse sulle tracce di Nayef Aguerd, fortissimo difensore di proprietà del West Ham che nell’ultimo anno è stato in prestito alla Real Sociedad, nel campionato spagnolo. Si tratta di un calciatore di grandissimo livello e con una ottima esperienza.

Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma i rossoneri possono pensare di introdurre il cartellino di Yunus Musah in questa operazione, dal momento che l’americano è finito da diverso tempo nel mirino degli Hammers. Insomma, le parti si potrebbero accordare sulla base di uno scambio. Sulle tracce di Aguerd c’è da tempo anche la Roma, ma il fascino dei rossoneri ed il fatto che ci sia un interesse incrociato tra il Milan ed il West Ham possono mettere la strada in discesa per Igli Tare. Si attendono sviluppi.