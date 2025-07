Ter Stegen in Serie A: arriva a gennaio, annuncio dalla Spagna

Il portiere tedesco non rientra nei piani del Barcellona e la sua partenza è scontata. Ma ci sono delle novità importanti sul suo futuro

L’avventura di ter Stegen al Barcellona sembra essere ormai agli sgoccioli. La conferma di Szczesny e l’arrivo di Garcia chiudono le porte per quanto riguarda la conferma del tedesco. L’estremo difensore è stato accostato all’Inter in caso di addio di Sommer, ma la notizia non ha trovato conferme. Il portiere, infatti, non è più giovanissimo e sappiamo molto bene come Oaktree non ha intenzione di puntare su profili over 30 con ingaggi pesanti.

Ma questo non chiude le porte all’arrivo di ter Stegen in Serie A. L’estremo difensore ha intenzione di proseguire la sua avventura nei campionati europei e con una big e dalla Spagna hanno una certezza: l’addio al Barcellona ci sarà solamente a gennaio. Secondo le informazioni di Sport, il tedesco vorrebbe restare fino al calciomercato invernale con i catalani per giocarsi le proprie carte. Se così non sarà, inizierà a ragionare con attenzione sul suo futuro.

Ter Stegen in Serie A: c’è una possibilità per gennaio

Il futuro di ter Stegen è ormai segnato. Nonostante il portiere voglia giocarsi le carte fino a gennaio con il Barcellona, i piani dei catalani sono molto chiari e non c’è alcuna intenzione di puntare sul tedesco. Questo significa che durante il calciomercato invernale, se non fosse l’occasione sin da ora, ci sarà la separazione.

E attenzione alla pista Milan. I rossoneri, almeno per il momento, al termine della stagione diranno addio a Maignan. E durante il calciomercato invernale potrebbero decidere di puntare su ter Stegen per anticipare i tempi di inserimento e magari affidargli la porta da giugno con un portiere più giovane alle sue spalle. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni e vedremo cosa succederà in futuro.

Naturalmente molto dipenderà da Maignan. Con un rinnovo, il Milan difficilmente andrà a puntare su ter Stegen anche durante il calciomercato invernale. Se la situazione non dovesse sbloccarsi, allora il tedesco diventerebbe una possibilità importante per i rossoneri.

Ter Stegen resta una possibilità per il Milan durante il calciomercato invernale in caso di un mancato rinnovo di Maignan. Con un prolungamento la pista del tedesco svanirebbe in maniera definitiva.

Naturalmente molto dipenderà anche dalle scelte del Barcellona. Non è da escludere che i blaugrana spingano per una cessione in questo calciomercato di ter Stegen.