Nuovo ribaltone alla Juventus: il big finisce fuori rosa

Archiviato il Mondiale per Club, la nuova dirigenza della Juventus pianifica il calciomercato estivo e la prossima stagione. Big fuori rosa

Sono giorni già caldissimi in casa Juventus. Dopo l’uscita di scena dal Mondiale per Club, infatti, il club bianconero ha subito accelerato in sede di calciomercato annunciando il primo colpo in entrata. La Juve si è aggiudicata uno dei parametri zero più ambiti della sessione estiva, ovvero Jonathan David.

Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, Comolli spinge ora per la riconferma di Randal Kolo Muani. L’attaccante francese ha già manifestato più volte l’intenzione di continuare la sua avventura in bianconero, ma il Paris Saint-Germain vuole certezze sull’acquisizione a titolo definitivo del centravanti ed inserire almeno l’obbligo di riscatto nella trattativa.

La Juventus, al momento, punta invece a bissare il prestito con diritto fissato nel 2026 ed andare a rinegoziare il prossimo anno il prezzo dell’attaccante. Da Kolo Muani a Vlahovic. Il caso dell’estate per i bianconeri riguarda però il futuro dell’attaccante serbo, che continua a bloccare l’affare Kolo Muani ma non solo.

Calciomercato Juve, Vlahovic fuori rosa: il verdetto dei tifosi

Nel sondaggio lanciato sulle pagine social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti cosa dovrebbe fare il nuovo dg Comolli e la dirigenza della Juventus per risolvere la questione Vlahovic.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 🔥 #Vlahovic continua ad essere un problema per la #Juventus: cosa dovrebbe fare #Comolli ❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 9, 2025

Per il 31% dei votanti, la soluzione migliore per il club bianconero sarebbe quella di mettere fuori rosa il centravanti serbo classe 2000. Al 19% c’è l’opzione “in panchina tutto l’anno”, la meno votata, con la rescissione del contratto al 26,2% ed infine la cessione con buonuscita al 23,8% delle preferenze. Il futuro di Dusan Vlahovic è ancora tutto da scrivere.