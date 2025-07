Juve, Costa verso lo Sporting: finanzia l’arrivo del pupillo di Tudor

La Juve si sta guardando attorno ed ora, con la cessione di Alberto Costa allo Sporting Lisbona, si può accelerare per regalare ad Igor Tudor un autentico pupillo. Si tratta di un nome nuovo che può fare davvero comodo. Andiamo a vedere le ultime.

Per i bianconeri sono ore a dir poco cruciali in sede di calciomercato. La squadra, in questo momento, è un cantiere aperto, dal momento che da un lato la rosa è numericamente extralarge, dall’altra ci sono tanti, troppi esuberi che gravano in maniera importantissima sulle spese. A partire da Dusan Vlahovic fino ad arrivare a Nico Gonzalez, senza dimenticare i vari Douglas Luiz, Timothy Weah et similia. Insomma, in una situazione di questo tipo serve necessariamente prima vendere e poi pensare a delle entrate per non aggravare una situazione già delicata.

Uno dei temi della giornata è sicuramente quello relativo al forte interesse dello Sporting Lisbona nei confronti di Alberto Costa. Il terzino destro portoghese, arrivato solo a gennaio per circa 13 milioni di euro, può seriamente tornare in patria. Come raccontato da “Il Messaggero“, i lusitani sono pronti a mettere sul piatto 20 milioni per convincere la Juve a lasciarlo andare. Cifra, questa, che può essere spesa per portare alla corte di Igor Tudor quello che è a tutti gli effetti un suo pupillo. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Juve, occhi in casa Lazio per il pupillo di Tudor: le ultime notizie

Mentre i tifosi chiedono a gran voce che Vlahovic venga messo fuori rosa, la dirigenza della Juve non si ferma. Se dovesse partire Alberto Costa per le cifre in questione, allora la Juventus avrebbe la forza economica per regalare ad Igor Tudor un suo pupillo. Stando a quanto raccontato da “Radio Radio“, infatti, i dirigenti bianconeri non hanno assolutamente smesso di seguire Nuno Tavares ed anzi, al contrario, sono pronti a tornare alla carica. Ed addirittura a formula una offerta a dir poco importante da 27 milioni di euro.

Il laterale portoghese ed Igor Tudor hanno lavorato insieme già ai tempi dell’Olympique Marsiglia, ma in quel caso il giocatore è stato condizionato dagli infortuni che lo hanno fortemente frenato anche l’anno scorso. La stima, però, a quanto pare è rimasta molto alta ed è una pista che la Juventus segue. La Lazio non è troppo convinta di cederlo, soprattutto per il mercato bloccato, ma il giocatore non convince Sarri e, vista la situazione, incassare 27 milioni di euro sarebbe una sorta di manna dal cielo per le casse del club di Lotito.