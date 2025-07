Inter e Juventus, la super offerta che fa saltare il banco

Rischia di sfumare un obiettivo di mercato per le due big italiane: la minaccia arriva sempre dall’Arabia Saudita

Gli occhi dell’Arabia Saudita restano sempre fissi sul campionato italiano. Nelle ultime ore due nuove operazioni verso la Saudi League: l’Al-Hilal ha certificato l’ingaggio di Theo Hernandez dal Milan con la firma del francese, mentre l’Al-Qadsiah sta per definire il trasferimento di Retegui.

Operazione da circa 70 milioni di euro complessivi per il centravanti della Nazionale, pronto così a lasciare l’Atalanta dopo l’offerta irrinunciabile da 16 milioni più bonus d’ingaggio per le prossime quattro stagioni.

Retegui era stato sondato anche da Juventus e Milan in Serie A, con l’Atalanta che registra una super plusvalenza dalla cessione dell’italo-argentino. La ‘Dea’ saluta così una dei suoi big, ma potrebbe non essere l’unico della rosa del nuovo allenatore Juric.

Ederson da Simone Inzaghi: super offerta e addio Serie A

Occhio infatti alla situazione di Ederson, che l’Atalanta valuta almeno 50 milioni di euro (di parte fissa e senza bonus) per sedersi al tavolo e trattare la partenza del brasiliano. Gli orobici non fanno sconti per l’ex Salernitana, ‘sogno’ di mercato dell’Inter in caso di partenza di Calhanoglu che però potrebbe restare in nerazzurro dopo il mancato rilancio del Galatasaray.

Ederson piace tanto inoltre alla Juventus, che se dovesse piazzare sia Douglas Luiz che McKennie potrebbe provare l’assalto per il gioiello dell’Atalanta. Sul nazionale brasiliano incombe però sempre la minaccia dei facoltosi club dell’Arabia Saudita, con l’Al-Hilal che sarebbe pronto a formulare una super offerta come scrive ‘Repubblica’. La società saudita allenata da Simone Inzaghi ha messo Ederson tra le priorità di mercato e starebbe pensando a un assegno da 70 milioni di euro per far saltare il banco e assicurarsi le prestazioni del centrocampista classe ’99.

Il brasiliano ex Salernitana è attualmente sotto contratto fino al 2027 con l’Atalanta e nella scorsa stagione ha collezionato 5 reti e 2 assist in 49 presenze complessive.