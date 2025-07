Follie dall’Arabia Saudita: scelto il prossimo big dopo Theo Hernandez e Retegui

Dopo Theo Hernandez, anche Retegui ha detto sì al trasferimento in Arabia Saudita. Scelto il prossimo big della Serie A

Anche Retegui segue Theo Hernandez. Dopo il trasferimento del terzino francese all’Al-Hilal, un altro big della Serie A si appresta a lasciare l’Italia per volare in Arabia Saudita. Mateo Retegui è infatti ad un passo dall’approdo all’Al-Qadsiah.

Per il capocannoniere dell’ultimo campionato il club saudita è arrivato a mettere sul piatto ben 70 milioni di euro, bonus inclusi. Una proposta davvero irrinunciabile per l’Atalanta che, dopo aver acquistato l’italo-argentino lo scorso anno per 22 milioni più 3 di bonus, realizzerà un’importantissima plusvalenza.

Per il Nazionale azzurro, invece, è pronto un contratto da circa 20 milioni di euro netti a stagione. Dopo Theo, dunque, anche Retegui si appresta a lasciare la Serie A. E potrebbe non essere finita qui. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, le sirene arabe si sarebbero accese anche per Ederson.

Calciomercato, l’Arabia Saudita non si ferma: il verdetto dei tifosi

Dopo Theo Hernandez e Retegui, anche per Ederson spunta ora la tentazione Arabia. Sulle pagine social di Calciomercato.it, abbiamo invece chiesto ai nostri utenti per quale big della Serie A farebbero follie.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! Dopo Theo Hernandez e Retegui, anche Ederson verso l’Arabia. Se foste nei panni di un club saudita, per quale big della Serie A fareste follie? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 10, 2025

Il più votato è stato Leao: per il 27,9% degli utenti, i club dell’Arabia Saudita dovrebbero fare follie per il big del Milan. Seguono Yildiz (26,2%) e McTominay (24,6%), mentre Barella riscuote ‘solo’ il 21,3% delle preferenze. L’Arabia Saudita, in ogni caso, continua a bussare alle porte delle big di Serie A.