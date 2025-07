Da Stankovic a Jashari: Brugge a Milano, blitz in sede Inter | VIDEO CM.IT

No comment di Ad e Ds del club belga dopo il summit coi nerazzurri. Possibile un incontro col Milan per l’elvetico

Il Brugge è a Milano. Nel pomeriggio tappa in sede Inter di Ad e Ds della società belga, sul tavolo il nome di Aleksandar Stankovic che i nerazzurri valutano 10 milioni di euro.

Il club di Oaktree non vuole perdere il controllo sul cartellino del calciatore, autore di un’ottima stagione al Lucerna, per questo chiede anche l’inserimento di una opzione di riacquisto.

Stankovic jr è uno dei candidati a rimpiazzare Jashari, obiettivo concreto del Milan anche se nelle ultime ore si è registrata una frenata.

A quanto pare il Brugge, che per il figlio d’arte ha stanziato sui 6 milioni (ma l’offerta può salire), ritiene non soddisfacente l’ultima proposta rossonera da 32,5 milioni più bonus.

Il club fiammingo vuole 35/40 milioni, circa 35 milioni di base fissa: l’obiettivo è realizzare una cessione record.

Jashari spinge per andare al Milan, col quale ha già un accordo per un contratto da circa 3 milioni più bonus. Affare ancora in piedi e non è escluso che, dopo l’Inter, Madou (Ad) e Rigaux (Ds) possano incontrarsi con Igli Tare.