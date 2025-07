Calciomercato, il sostituto di Retegui: lo manda Gattuso

Una nuova idea suggestiva per continuare a lavorare in ottica futura. Retegui è pronto a sognare in grande, ma serve subito il sostituto in casa Atalanta

Il neo Ct della Nazionale, Gennaro Gattuso, ha svelato di aver avuto subito contatti telefonici con tanti azzurri pronti ad essere protagonisti con la maglia dell’Italia. Una nuova soluzione immediata dopo l’addio di Retegui che è pronto a volare in Arabia Saudita.

Una voglia pazzesca per continuare a sognare in grande. Dopo l’addio di Mateo Retegui, il Ct Gennaro Gattuso potrebbe essere un consigliere giusto per il nuovo blitz in Serie A. Spunta il nuovo sostituto dell’attaccante italo-argentino che firmerà un ricco contratto in Arabia Saudita. Una mossa strategica per rinforzare il reparto offensivo dell’Atalanta con un profilo che arriva dalla Nazionale italiana.

Calciomercato, nuovo blitz in Serie A: il regalo per Juric

Come svelato da SportMediaset Giacomo Raspadori è la prima scelta per l’attacco dell’Atalanta. Il giocatore del Napoli è pronto a volare altrove per giocare con maggiore continuità dopo gli Scudetti vinti in maglia azzurra. Un sostituto all’altezza di Mateo Retegui che volerà subito in Arabia Saudita che firmerà per l’Al Qadsiah per 67 milioni. Un’altra cifra record che incasserà il club orobico che punterà a nuovi innesti di qualità per rinforzare l’attacco a disposizione di Juric.

Il futuro di Moise Kean invece è sempre molto nebuloso. L’attaccante della Fiorentina potrebbe firmare anche un adeguamento contrattuale dicendo addio alle proposte proveniente da tutto il mondo. Il giocatore viola si è messo in mostra nell’ultima stagione con Palladino attirando i forti interessamenti delle big internazionali.

Saranno ore intense per arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare. Raspadori resta in pole per una nuova mossa a sorpresa per l’attacco dell’Atalanta: tutto può cambiare nelle prossime ore con la decisione di Antonio Conte. Il Napoli è alla ricerca di una valida alternativa a Romelu Lukaku: l’attaccante emiliano non troverebbe tanto spazio nella prossima stagione.

Già a gennaio è stato vicinissimo a lasciare il Napoli, ma poi è stato decisivo segnando gol importanti per conquistare un nuovo Scudetto in azzurro. La soluzione dell’Atalanta potrebbe essere proprio quella dell’ex Sassuolo che è intenzione a continuare a sognare in grande. Una svolta decisiva in Serie A: Raspadori è pronto a sposare il progetto tecnico dell’Atalanta per mettersi subito a disposizione di Juric.