Milan, occhi in casa Atalanta: 30mln per beffare la Juve

Il Milan torna a guardare con interesse in casa Atalanta e la notizia arriva come un fulmine a ciel sereno. Servono, però, 30 milioni di euro per beffare la Juventus, dal momento che la Dea è da sempre una bottega cara. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Sono tanti i profili che i rossoneri stanno valutando con attenzione, nella assoluta consapevolezza del fatto che ci sono delle esigenze importanti in questa rosa che non possono non essere tenuti in considerazione. Dopo le cessioni di Reijnders e di Theo Hernandez, oltre agli addii di Walker, Jovic, Abraham etc, infatti, ci sono alcuni reparti che sono totalmente sguarniti. Proprio per questo motivo, complice la situazione fino a questo momento illustrata, non si può restare con le mani in mano e bisogna attivarsi, muovendosi anche su più tavoli. Ed Igli Tare ne è assolutamente consapevole.

Il direttore sportivo sta infatti cercando con interesse di archiviare la pratica Jashari, ma questa trattativa si sta trasformando in una autentica gara di nervi con i belgi proprietari del cartellino. Adesso, però, a quanto pare il Milan si sta muovendo anche per un altro innesto e stavolta si torna a guardare con interesse in casa Atalanta. Sfumata in maniera quasi definitiva la pista Retegui, i rossoneri hanno messo nel mirino un nuovo talento della Dea. Ma servirà uno sforzo importante per assicurarsene le prestazioni.

Milan, nuovo rinforzo direttamente dall’Atalanta: altro rinforzo per Allegri?

Il problema principale del Milan, allo stato attuale delle cose, è la difesa, dal momento che mancano totalmente i terzini, mentre al centro resta in bilico la posizione di Thiaw. Nonostante ciò, però, si parla prevalentemente di attacco, come delle voci che vogliono Vlahovic in rossonero. Adesso, stando a quanto raccontato da TuttoAtalanta, arrivano degli importanti aggiornamenti. A quanto si legge su questo portale molto vicino alla Dea, il Milan ha messo nel mirino Marco Palestra aggiungendosi alla Juventus nella corsa per questo talento purissimo.

L’intenzione dell’Atalanta sarebbe quella di bloccarne la partenza, ma è consapevole che con gli interessamenti di due club di questo calibro tutto potrebbe cambiare molto rapidamente. Al momento la Dea non ha fatto una valutazione precisa di Marco Palestra, ma “la valutazione è certamente elevata“.

Conoscendo il club dei Percassi, da sempre una bottega cara, serviranno circa 30 milioni per ottenere il via libera al trasferimento. Nella scorsa stagione Palestra in maglia Atalanta ha collezionato 15 presenze in tutte ma la sua giovane età lo rende un profilo di enorme interesse. Per la Juventus, ma adesso anche per il MIlan.