Disastro Juve tra Comolli e rescissione Vlahovic: “Succursale del Milan”

Scatta la polemica sul dg francese, al centro del dibattito il futuro del bomber ma anche rapporti particolari con il club rossonero

Ci sono grandi ambizioni, in casa Juventus, ma con la consapevolezza di dover lavorare molto per poterle perseguire. Ancora una volta, il club bianconero è chiamato a una risalita complicata, per tornare ai livelli consoni al club.

Su Calciomercato.it, vi stiamo raccontando tutti i potenziali movimenti in entrata della Vecchia Signora, ma anche di quella che è una situazione delicatissima, come il futuro di Vlahovic. Il giocatore serbo si è impuntato e al momento non accetta nessuna proposta di cessione, né tanto meno il rinnovo al ribasso. Al punto che qualcuno ipotizza una possibile rescissione del contratto, per risolvere una problematica che diversamente rischia di pesare su tutta la prossima annata. Si capirà di più dopo i nuovi colloqui tra la Juventus e Darko Ristic, l’agente di Vlahovic. Intanto, però, l’intera vicenda scatena nuove critiche attorno all’ambiente bianconero. E Damien Comolli, nuovo dg, finisce sotto attacco.

“Comolli uomo di Cardinale”: Juve, l’attacco in diretta di Mattioli

Non le manda a dire, come spesso avviene, Mario Mattioli, giornalista ‘Rai’, che ai microfoni di ‘Radio Radio’ ha espresso un parere tutt’altro che lusinghiero sul dirigente francese.

“L’entourage di Vlahovic vuole andare a scadenza? Possono far credere alla società quello che vogliono, nel momento in cui abbiamo in dirigenza uno come Comolli, che come massimo della sua carriera ha i risultati ottenuti al Tolosa – ha attaccato Mattioli – Andate a vedere che cosa faceva nei suoi trascorsi al Manchester United o al Liverpool. Vedremo ora come se la caverà e come gestirà la vicenda dall’alto della sua grandissima esperienza. A me sembra un uomo di Cardinale, la Juventus è diventata una succursale del Milan“. Le prospettive bianconere insomma, a dire del giornalista, sono tutt’altro che rosee. Vedremo cosa diranno i fatti da qui in avanti.