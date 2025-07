Milan e Juventus, rivelazione in diretta: il piano a sorpresa per Osimhen

Rossoneri e bianconeri non mollano il centravanti di proprietà del Napoli, le ultime indiscrezioni spiazzano tutti

Uno dei motivi principali di interesse del calciomercato, come sempre, è il giro degli attaccanti, che avrà una certa importanza per definire incastri ed equilibri sul calcio internazionale. Tra i nomi che scaldano di più l’atmosfera, c’è senza dubbio Victor Osimhen, il cui futuro può avere notevoli ripercussioni per il nostro campionato e non solo.

Come un anno fa, il Napoli attende la proposta giusta per la cessione a titolo definitivo, per un incasso da reinvestire sul mercato in entrata. Il Galatasaray si propone di pagare la clausola di Osimhen, anche se in una soluzione rateizzata che per il momento non convincerebbe De Laurentiis. Il forcing dei turchi potrebbe comunque essere la chiave risolutiva della vicenda. Anche se questo non escluderebbe un ritorno di Osimhen in Serie A, anzi.

Il Galatasaray tenta l’acquisto di Osimhen, Marino è sicuro: “Ci sono dietro Milan o Juventus per aggirare la clausola”

Milan e Juventus rimangono vigili sull’attaccante e anzi dietro l’operazione imbastita dal Galatasaray ci sarebbero proprio loro. E’ questo il parere di Pierpaolo Marino, che a ‘Non solo Calciomercato’ sulla ‘Rai’ ipotizza una strategia orchestrata da rossoneri o bianconeri.

“I club turchi hanno sempre spinto sugli ingaggi ai giocatori, ma mai così tanto sui cartellini – ha spiegato Marino – Il mio dubbio è se questa operazione non sia fatta per aggirare il valore della clausola per l’Italia. Dietro al Galatasaray potrebbe esserci una strategia di Milan o Juventus. Vedremo se tra un anno Osimhen tornerà in Italia con il valore della clausola presente oggi per l’estero. Credo che il mio dubbio sia abbastanza fondato”. Intrighi o intrecci che potrebbero infiammare ulteriormente un mercato estivo che si prepara a entrare nella sua fase più calda e che accendono la lotta scudetto anche in prospettiva.