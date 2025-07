La Juve lo riporta in Serie A: scippo a centrocampo all’Inter

Nuovo derby d’Italia di calciomercato, per la mediana si prospetta l’ennesima sfida all’ultimo sangue: tutti gli aggiornamenti

E’ sempre derby d’Italia, nonostante il momento non sia dei più esaltanti per nessuna delle due squadre. Le sfide dirette in campo e a distanza sul mercato tra Juventus e Inter sono sempre in grado di accendere costantemente la rivalità, forse la più sentita dell’intero calcio nostrano.

Nella sessione di trattative, bianconeri e nerazzurri dovranno recitare un ruolo da protagoniste, per provare a rilanciare la sfida al Napoli campione d’Italia. Negli ultimi giorni, si sono assicurate un bomber a testa. David per la Juventus, Bonny per l’Inter. E ripartono subito alla caccia di altri colpi.

Una delle sfide principali tra Comolli e Marotta riguarda, come stiamo raccontando su Calciomercato.it, l’assalto a Ederson, su cui la Juventus prova a portarsi in vantaggio. Per il centrocampista brasiliano, però, sembra piuttosto alto, per il momento, il muro eretto dall’Atalanta. Così, i due club potrebbero rivolgersi su un altro giocatore, che in passato ha fatto bene nel nostro campionato e ora può tornare.

Juventus, mirino su Hjulmand per il dopo Douglas Luiz

Anche la Juventus si iscrive alla corsa per Morten Hjulmand. E’ quanto viene riportato da ‘Tuttosport’, che spiega come il danese venga monitorato con attenzione da un po’.

Sull’ex Lecce, nei giorni scorsi, si era segnalata la candidatura dell’Inter. I bianconeri possono provare lo scatto per giocare d’anticipo, con lo Sporting che valuta il centrocampista intorno ai 40 milioni di euro. Una cifra piuttosto elevata, ma forse più abbordabile rispetto agli oltre 50 milioni che servirebbero per mettere le mani su Ederson. La Juventus sembra aver individuato Hjulmand come perfetto sostituto di Douglas Luiz. Dalla cessione del brasiliano, potrebbero arrivare le risorse per il colpo in Portogallo.