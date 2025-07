Juventus, nuovo talento per Tudor: blitz in Brasile

La Juventus è pronta a mettere a segno nuovi colpi a sorpresa in vista della prossima stagione. Ecco la strategia del dg Comolli: la mossa inaspettata

Protagonista negli ultimi giorni al Mondiale per Club, il suo profilo è molto ambito in Serie A. Un nuovo talento brasiliano è pronto a sbarcare in Europa per trovare così una nuova sistemazione: l’obiettivo è quello di giocare anche in Champions League per brillare di luce propria.

Il dg Comolli è al lavoro per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Tudor. Saranno ore calde per ambire a grandi palcoscenici: l’obiettivo è quello di allestire una rosa competitiva. I prossimi giorni saranno decisivi per arrivare così alla mossa decisiva in ottica futura: spunta il nuovo blitz in Brasile per un nuovo colpo a centrocampo per anticipare la folta concorrenza. Scopriamo subito i nuovi dettagli per la chiusura dell’affare: ormai ci siamo per il nuovo innesto di qualità proveniente dal Sudamerica.

Calciomercato, nuovo intreccio in Brasile: la mossa di Comolli

Una nuova mossa inaspettata per continuare a sognare in grande. Il calciomercato della Juventus ancora non è decollato del tutto: il nuovo intreccio con le altre big italiane, ecco la mossa a sorpresa.

Come svelato da SportMediaset, Richard Rios sarebbe finito nel mirino della Juventus per rinforzare il centrocampo bianconero. Tudor vorrebbe subito avere a disposizione nuovi innesti di spessore per tornare a lottare per lo Scudetto. Nei giorni scorsi anche l’Inter ha provato a chiudere per il nuovo colpo a centrocampo con il talento brasiliano: un momento decisivo per ambire a grandi palcoscenici dopo alcune stagioni da dimenticare.

Saranno giorni caldi in casa bianconera per allestire una rosa competitiva da affidare subito a Tudor. Un momento decisivo per continuare il percorso di crescita con la Juventus: tutto può cambiare nei prossimi giorni per la nuova alternativa a centrocampo.

Rios, classe 2000, ha attirato gli interessi delle big europee grazie alle sue giocate con la maglia del Palmeiras: inoltre, è un perno del centrocampo della Nazionale colombiana. Il suo profilo è molto ambito in Serie A per trovare subito un innesto di qualità per ambire a grandi palcoscenici: ormai ci siamo per la nuova sorpresa a centrocampo.

Il centrocampista brasiliano ora ha voglia di farsi apprezzare anche in Champions League: Juventus, Roma o Inter. Quale sarà la sua prossima squadra?