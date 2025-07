Juventus: nuovo mediano per Tudor, Inter anticipata

I bianconeri potrebbero approfittare di una situazione di calciomercato per chiudere una operazione importante e andare a beffare i nerazzurri

La Juventus sul calciomercato si sta muovendo su diversi fronti. Al momento le priorità di Comolli sono molto chiare, ma il direttore generale è pronto a valutare anche altri profili. Come evidenziato da Konur, alcune squadre di Serie A hanno messo nel mirino un centrocampista turco. L’Inter ha già mosso i primi passi, ma non è da escludere che i bianconeri possano farci un pensierino soprattutto dopo la partenza di Douglas Luiz.

Il rapporto fra il giocatore e il club di appartenenza non è dei più semplici e una sua partenza durante questo calciomercato non è da escludere. L’Inter lo segue da vicino e anche la Juventus presto potrebbe entrare nel vivo della corsa per il centrocampista. Il suo arrivo naturalmente è legato alla partenza di Douglas Luiz e vedremo se i bianconeri riusciranno a scalzare la concorrenza dei nerazzurri.

Calciomercato Juventus: occhi in Portogallo, sfida all’Inter

La Juventus dovrà prendere almeno un centrocampista in questo calciomercato. Il suo arrivo è legato alla partenza di Douglas Luiz e quindi le trattative entreranno nel vivo solamente nelle prossime settimane. Il nome di Ederson è quello in pole position, ma attenzione ad un altro profilo che potrebbe richiamare l’attenzione di Comolli.

Stiamo parlando di Kokcu del Benfica. Il centrocampista turco ha dimostrato di avere tanta qualità e anche un ottimo feeling con il gol. Parliamo di un classe 2000 che in questo calciomercato potrebbe trasferirsi in una big e la Juventus potrebbe farci un pensiero per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Tudor. Al momento si tratta di una ipotesi e non ci sono ancora dei contatti diretti fra le parti. Naturalmente bisognerà aspettare le prossime settimane per capire meglio cosa succederà.

La Juventus ha bisogno di un centrocampista e Kocku potrebbe essere davvero un profilo interessante per il calciomercato estivo dei bianconeri. Anche se per adesso non ci sono stati contatti diretti fra la Vecchia Signora e il Benfica e l’Inter sembra avere un leggero vantaggio.

Mercato Juventus: Kokcu nuovo obiettivo?

Per adesso Kokcu è una suggestione di calciomercato per la Juventus. Non ci sono contatti fra i bianconeri e il Benfica per il trasferimento del centrocampista.

Non è da escludere che la Juventus nelle prossime settimane possa magari fare sul serio per Kokcu e provare ad anticipare anche l’Inter in questa corsa di calciomercato.