Juve: nome nuovo per l’attacco, Vlahovic la chiave

I bianconeri potrebbero dire addio al serbo e magari sfruttare il giocatore per andare a prendere un calciatore di assoluto livello

La Juventus prenderà almeno un altro attaccante dopo Jonathan David. La priorità è la conferma di Kolo Muani, ma la strada per il francese è in salita. Le distanze con il PSG sono assolutamente importanti e, almeno per il momento, i bianconeri non sembrano avere intenzione di sborsare una cifra intorno ai 40 milioni di euro per acquistarlo. Con Osimhen sempre più vicino alla firma con il Galatasaray, Comolli potrebbe andare su un nome differente e mai accostato alla Vecchia Signora.

Per il momento si tratta di una semplice ipotesi, ma l’interesse dell’Arsenal per Vlahovic potrebbe aprire addirittura ad uno scambio di calciomercato con i Gunners. Per adesso non c’è nessuna trattativa concreta. I Gunners, però, sono pronti ad andare sul serbo e magari sfruttare proprio l’esubero per non spendere una cifra esagerata e formare una coppia da sogno con Gyokeres.

Calciomercato Juventus: scambio con l’Arsenal, nuovo attaccante per Tudor

La Juventus sta lavorando per dare un secondo attaccante a Tudor. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nel corso della sessione estiva. Il nome di Kolo Muani resta per ora quello preferito da parte della società, ma la strada con il PSG non è in discesa e per questo motivo non è da escludere che il club possa andare magari su un profilo differente.

Un nome che potrebbe fare a caso della Juventus è quello di Havertz. L’attaccante tedesco non sembra rientrare più nei piani dell’Arsenal e uno scambio con Vlahovic nel corso del calciomercato estivo non è da escludere. Per il momento si tratta di una ipotesi che dovrà essere confermata in futuro. Ma i Gunners sono realmente interessati al serbo e presto si potrebbe sedere al tavolo per valutare la situazione.

Havertz ha dimostrato di essere un attaccante di livello e ha caratteristiche molto simili a Kolo Muani. L’Arsenal non ha alcuna intenzione di puntare sul tedesco e l’ipotesi di uno scambio di calciomercato con Vlahovic è assolutamente da tenere in considerazione ad oggi.

Mercato Juventus: ipotesi scambio Vlahovic-Havertz

Il nome di Vlahovic è da tempo sulla lista dell’Arsenal e il serbo rappresenta una soluzione di calciomercato anche dopo l’arrivo di Gyokeres alla corte di Arteta.

Naturalmente l’arrivo del serbo dovrebbe dare una sorta di via libera alla partenza di Havertz e un pensiero la Juventus per rinforzare l’attacco lo potrebbe fare.