Il tecnico stregato da Yildiz: nuova minaccia per la Juve

La Juventus lavora al rinnovo per blindare Kenan Yildiz, intanto il gioiello turco finisce nel mirino di un top club all’estero

Kenan Yildiz presente e futuro della Juventus. Il fantasista turco anche al Mondiale per Club si è confermato come uno dei trascinatori della ‘Vecchia Signora’ e un alfiere imprescindibile per le alchimie dello scacchiere du Igor Tudor.

Yildiz – insieme a Thuram e Bremer – è uno dei pochi incedibili della rosa bianconera, con il Dg Comolli e il braccio destro Chiellini che da diverse settimane stanno lavorando al rinnovo contrattuale dell’ex gioiello del Bayern Monaco.

L’obiettivo dichiarato è quindi blindare il numero dieci dalle avance delle altre big d’Europa, con la Juve in stretto contatto con la famiglia del giocatore e l’agente Jorge Mendes per prolungare l’accordo fino al 2030, con un corposo aumento d’ingaggio fino a 4 milioni netti più bonus.

Calciomercato Juventus, pericolo Barcellona per Yildiz: è il primo nome nella lista di Flick

Il via libera per il rinnovo di Yildiz è arrivato anche dalla proprietà, con John Elkann che si è mosso in prima persona per togliere dal mercato il fantasista turco.

Il gioiello classe 2005 è centrale nel progetto bianconero, anche se continua ad attirare l’interesse dei top club all’estero. Ultimo tra questi il Barcellona, con il tecnico Flick in particolare stregato dalle gesta e dalle potenzialità di Yildiz come scrivono in Spagna. Il numero dieci turco sarebbe in cima ai desideri dell’allenatore tedesco e lo avrebbe segnalato al presidente Laporta e al Ds Deco come obiettivo prioritario sul mercato. Il Barça proverà l’affondo per Yildiz, ma è consapevole delle difficoltà dell’operazione e della volontà della Juventus di non privarsi del giocatore.

Anche lo stesso trequartista è felice a Torino e non aprirebbe a un addio questa estate alla ‘Vecchia Signora’. Il Barcellona però non mollerebbe la presa e continuerebbe a seguire Yildiz per il futuro, rimandando un eventuale assalto alle prossime finestre di mercato.