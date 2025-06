Juventus, svolta e firma: “È sceso in campo John Elkann” | ESCLUSIVO

Tante situazioni da risolvere per i bianconeri, tra firme, cessioni e nuovi acquisti: su di lui è dovuto intervenire direttamente la proprietà

La Juventus studia le prossime mosse, soprattutto in attacco. È lì che al momento ci sono le incognite maggiori, a partire dal futuro di Vlahovic che il club vuol cedere a tutti i costi, fino a Kolo Muani e Conceicao per cui va trovato l’accordo con le rispettive società. Solo così potranno restare a Torino, come nella volontà di tutte le parti in causa. La Juve dovrà decidere anche chi confermare della propria rosa, in particolare i giocatori in scadenza o che possono eventualmente portare un bel gruzzoletto.

Filippo Bonsignore, giornalista del ‘Corriere dello Sport’, intervenuto in esclusiva a ‘Juve Zone’ sul canale You Tube di Calciomercato.it per parlare proprio di questi temi. A cominciare da Kenan Yildiz: “Sarà sempre di più al centro del progetto. La società lo aveva deciso già prima di avere la certezza della qualificazione alla prossima Champions League. Yildiz ha risposto sul campo di poter essere un giocatore fondamentale per la Juventus e può diventare anche un uomo immagine tra sponsor e marketing fuori dal campo”.

“John Elkann in prima persona ha preso in mano la situazione e blindato Yildiz dopo le sirene dall’estero e soprattutto dalla Premier League, decidendo in sostanza di togliere dal mercato il giocatore. Il quarto posto e l’accesso in Champions, inoltre, hanno facilitato la situazione sul rinnovo del numero dieci. Dopo il Mondiale per Club è in programma un incontro con il suo entourage per arrivare al prolungamento dal 2029 al 2030, con un sostanziale aumento d’ingaggio fino a 4 milioni netti a stagione. Yildiz piace molto ai tifosi, soprattutto quelli più giovani, con la Juve che per rilanciarsi la prossima stagione punta forte sul talento turco”.

Juve, Bonsignore su Kolo Muani e Conceicao. E su Sancho…

Bonsignore si è poi soffermato su altre situazioni, concludendo pure con un nome tornato in auge nelle ultime ore, Jadon Sancho: “Su Kolo Muani c’è fiducia e anche il giocatore vuole restare. Questo è un chiaro messaggio al PSG, senza contare inoltre la volontà e l’ottimismo mostrato dal Dg Comolli nel riuscire a trovare un’intesa per la permanenza a Torino dell’attaccante francese. La strategia è chiara: rinnovare il prestito di Kolo Muani, con un diritto prefissato intorno ai 40 milioni di euro nell’estate 2026. Conceicao sta rispondendo molto bene, dopo un inizio un po’ in salita con Tudor. Ha fatto vedere delle ottime cose nel finale di stagione e anche con il Portogallo è stato decisivo. La percezione sulla clausola da 30 milioni è un po’ cambiata e adesso la nuova dirigenza ha riaperto i canali con il Porto per acquistare a titolo definitivo il giocatore”.

“Mi aspetto la conferma di Kolo Muani e Conceicao, ma anche l’arrivo di un paio di elementi nel reparto offensivo, anche perché Vlahovic e Nico Gonzalez sono in bilico e potrebbero uscire. Davanti si pensa sempre a uno tra Osimhen, David e Gyokeres, anche se quest’ultimo preferirebbe l’approdo in Inghilterra. Inoltre, sulla trequarti si è riacceso l’interesse per Sancho e potrebbe profilarsi un duello di mercato con il Napoli. Sarà un’estate lunga e ricca di sorprese per il mercato della Juventus”.