Milan: nome nuovo per l’attacco, pronti 60 mln

I rossoneri proseguono la ricerca dell’attaccante da affiancare a Gimenez. E nelle ultime ore è spuntato un nome non semplice da raggiungere

Il Milan ragiona su come andare a rinforzare la rosa di Allegri. La volontà del club è quella di dare al tecnico una squadra in grado di poter lottare per obiettivi importanti. L’esordio ufficiale si avvicina sempre di più e per questo motivo la società deve accelerare per consentire al tecnico di poter contare sin da subito sui giocatori che poi accompagneranno l’allenatore toscano per il resto della stagione.

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è un attaccante. Gimenez è un giocatore che ha dimostrato di poter dare una mano importante, ma c’è bisogno anche di un calciatore che possa rappresentare una alternativa al messicano. E c’è un nome che nelle prossime settimane potrebbe balzare in pole position. Non si tratta di una operazione semplice per i rossoneri visto il prezzo anche se resta una pista da tenere in considerazione.

Calciomercato Milan: affare in Bundesliga, i dettagli

Il Milan in questo calciomercato dovrà chiudere una operazione importante in attacco. Gimenez ha dimostrato di poter essere un calciatore importante per i rossoneri, ma non è assolutamente finita qui. Tare da tempo sta lavorando su un profilo di livello. Il nome di Vlahovic è da tenere in considerazione come quello di Scamacca e di altri giocatori che sono stati nominati nel corso di queste settimane.

Ma attenzione ad un profilo importante. Secondo le informazioni di Pianeta Milan, i rossoneri avrebbero messo nel mirino Sesko del Lipsia. L’attaccante sloveno punta al grande salto in questo calciomercato estivo e il Milan per lui potrebbe rappresentare l’occasione giusta per approdare in una big. Una operazione non assolutamente semplice da chiudere visto che i tedeschi per lasciar partire il giocatore vogliono una cifra intorno ai 50-60 milioni di euro.

Non si tratta di una operazione facile quindi. Ma il Milan non ha alcuna intenzione di abbassare il livello e le ambizioni e Sesko rappresenta un profilo di calciomercato importante per i rossoneri. Naturalmente la strada è ancora lunga e vedremo come si muoveranno i rossoneri.

