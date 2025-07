Inter, a rischio il dopo Calhanoglu: litigio irreparabile, sta facendo pressioni

I nerazzurri perderanno con ogni probabilità il centrocampista turco e sono a caccia dell’erede: uno dei preferiti però potrebbe presto sfumare

L’Inter sta studiando i prossimi colpi di mercato, ma facendo grande attenzione prima alle uscite. In pochi sono certi di restare in nerazzurro anche la prossima stagione.

Intanto ieri è stata giornata di vertici, in particolare Cristian Chivu ha incontrato a pranzo il ds Ausilio e in serata è stato al quartier generale del club. Tanti i nomi sul piatto, in entrambe le direzioni. A partire da Hakan Calhanoglu, che vorrebbe tornare in Turchia al Galatasaray, che però non ha ancora mosso passi concreti con un’offerta ufficiale.

La richiesta è di circa 30 milioni, ma la sensazione è che si possa chiudere a circa 25 compresi bonus. In mezzo al campo c’è pure Asllani, che ha più di qualche interessamento tra Italia ed estero ma chiaramente va trovata la quadra sulle cifre anche in questo caso.

Su Frattesi ci sono Napoli e Atletico Madrid, ma Chivu lo tratterrebbe volentieri per cui potrebbe alla fine restare. C’è poi Dumfries, su cui però non ci sono ancora passi ufficiali nonostante la clausola abbordabile, e Marcus Thuram la cui clausola rescissoria è invece scaduta in queste ore. Chi lo vorrà dovrà parlare esclusivamente con l’Inter.

E ancora Bisseck, che come vi abbiamo raccontato ha una valutazione di circa 30 milioni con la Premier League che ci sta facendo un pensierino. Ma Marotta e Ausilio stanno scandagliando ancora il mercato, in primis con i possibili eredi di Calhanoglu. In queste ore si è parlato molto anche di Orkun Kokcu, al centro di una situazione particolare.

Kokcu vuole il Besiktas e fa pressione sul Benfica

A centrocampo la priorità di Chivu resta Ederson, che però è molto costoso (50-55 milioni la richiesta dell’Atalanta). E poi c’è Rios, su cui sta lavorando in maniera concreta la Roma.

In Portogallo hanno riportato un paio di giorni fa che il nome in cima alla lista dell’Inter è Orkun Kokcu del Benfica, reduce dal Mondiale per Club ma in uscita. I nerazzurri, insieme ancora alla Roma, avrebbero allacciato i contatti per il turco che piace anche a diverse squadre turche oltre che in Premier. Valutato 40 milioni.

Ma intanto ad avvicinarsi al classe 2000 è stato soprattutto il Besiktas, col presidente che ieri è volato in Portogallo ed è poi uscito allo scoperto ufficializzando la trattativa. “Stiamo lavorando duramente, ma è difficile”, ha detto.

Secondo Yagiz Sabuncuoglu, inoltre, è lo stesso Kokcu che in queste ore ha scelto il Besiktas e addirittura starebbe facendo pressione sul suo club perché accetti l’offerta delle aquile bianconere di Istanbul. Che però non hanno ancora trovato l’accordo, visto che in Portogallo parlano di un ‘no’ del Benfica all’ipotesi prestito.

Ma Kokcu vuole assolutamente andare via, soprattutto dopo il litigio con il tecnico Bruno Lage per la sostituzione contro l’Auckland City. Con lui non ha intenzione di lavorare oltre. E intanto per il calciatore potrebbe farsi avanti anche l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Ma il turco avrebbe rifiutato tutte le altre offerte e piste, comprese quindi Inter e Roma, per trasferirsi al Besiktas.