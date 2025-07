Milan, novità sul ritorno di fiamma per il bomber: lo voleva la Juve

Il Diavolo alla ricerca di un attaccante da affiancare a Gimenez, la scelta cade su un giocatore dalle caratteristiche simili al giocatore del Napoli

Oggi, comincia ufficialmente la stagione del nuovo Milan di Allegri. I rossoneri attesi al raduno, il tecnico livornese parla in conferenza stampa presentando l’annata 2025/2026, per la quale il Diavolo coltiva ambizioni di rinascita, dopo che lo scorso anno le cose non sono andate per il meglio, tutt’altro.

Con il livornese al timone, l’obiettivo è recuperare competitività e solidità, quella mancata praticamente sempre nei mesi addietro. Molto passerà, logicamente, dal mercato, con Tare impegnato ad accontentare i desideri del tecnico. Chiuso il colpo Ricci, si tenta di mettere a segno un altro affare in mediana, per cui dovrebbe mancare poco. Milan ottimista per la chiusura di Jashari, si limano gli ultimi dettagli con il Bruges. Ci saranno poi tante altre operazioni da realizzare.

Una delle principali necessità è nel reparto offensivo, dove serve un nome da affiancare a Gimenez. Acclarata la permanenza del messicano, che l’ha esplicitata in Gold Cup, ora si insiste su chi dovrà farsi carico insieme a lui del peso dell’attacco.

Milan, nuovi sondaggi per Boniface: Allegri spera

Ieri è rispuntato dal recente passato un giocatore che aveva già suscitato l’interesse in precedenza. Si tratta di Victor Boniface, connazionale di Osimhen in forza al Bayer Leverkusen.

La ‘Gazzetta dello Sport’ parla anche oggi di nuovi sondaggi già effettuati per il nigeriano. Il suo status nel club tedesco, in questo momento, è inferiore a quello di Schick, che ha acquisito preminenza rispetto a lui. Ecco perché la cessione, da parte delle ‘aspirine’, appare possibile, per una cifra tra i 30 e i 40 milioni di euro. Trattativa da imbastire e non semplice, ma l’opportunità c’è. Prima dell’infortunio, il calciatore